Adesso è ufficiale, Mattia Destra torna a vestire la maglia azzurra. Una notizia uscita nel tardo pomeriggio di ieri che ha preso tutti in contropiede, visto che era tutt’altro che aspettata. Una mossa che non ha certo lasciato indifferente la piazza. Al di là dei discorsi soggettivi, la speranza è che in questa stagione, quando sarà chiamato in causa, Destro faccia vedere quello che lo scorso anno non si è visto. Una scommessa da parte della società, che ci auguriamo venga vinta.

Destro, svincolato, arriva logicamente a titolo definitivo fino alla fine della stagione in corso. Per lui, e questo fa onore, un contratto al minino salariale, con poi dei bonus legati a presenze e prestazioni. Considerato il modulo attualmente impiegato, la sensazione è che sia alternativa di Caputo e Piccoli. Capiremo nel tempo anche quelle che sono le sue attuali condizioni fisiche, nel frattempo a Mattia un nuovo benvenuto.