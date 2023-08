L’Empoli ha ufficializzato il passaggio di Etrit Berisha in azzurro. Il portiere albanese, classe 1989, arriva dal Torino in funzione dell’infortunio occorso a Caprile. Come già scritto, la scelta è ricaduta su di lui perchè è un elemento che può portare grande esperienza (ricordiamo che in Italia ha giocato per Lazio ed Atalanta) ma non creerà nessuna rivalità con Caprile quando questi rientrerà.

La formula è quella del titolo definitivo fino a fine stagione. Sul contratto messa un opzione per il prossimo anno in caso di salvezza da parte del club azzurro. Tra i due club, almeno da quanto di nostra conoscenza, non dovrebbe essere corso danaro. Ad Etrit il benvenuto in azzurro. Le prossime giornate ci faranno capire se sarà secondo di Perisan o andrà in porta.