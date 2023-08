La squadra ha osservato nella giornata di ieri il riposo settimanale. Riprederà quindi oggi il lavoro del gruppo agli ordini di Zanetti in vista della sfida che si giocherà domenica sera al Castellani CG Arena contro la Juve. Nella lista degli assenti non si va ad aggiungere nessuno rispetto a Caprile e Maldini, e già da oggi dovrebbero essere a disposizione Berisha e Destro. Non ci si attende nessuna novità per quanto concerne il modulo tattico di partenza.

Potebbero esserci invece alcune novità per quanto riguarda l’undici iniziale. Potrebbe cambiare completamente la catena di sinistra con gli inserimenti di Pezzella e Cambiaghi dal primo minuto. Attenzione anche davanti dove Caputo potrebbe perdere il posto per Piccoli. Rispetto alla partita di Monza si dovrebbe rivedere Grassi (capiremo se è al top della condizione) al posto di Haas. Per il resto non ci dovrebbero essere variazioni, ed almeno domenica dovremmo vedere con certezza ancora Perisan tra i pali.

La squadra si allenerà poi domani con una doppia seduta (allenamento pomeridiano alle 17:00) e nel pomeriggio di giovedi. Venerdi e sabato allenamenti a porte chiuse.