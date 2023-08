Quella del calciomercato non è mai stata una scienza esatta. Spesso parliamo di montagne russe proprio perchè per una singola situazione – anche se non sempre, sia chiaro – si rischa di scrivere il contrario di quanto detto nel giro di poco tempo, per poi magari andare a ricontraddirci in un terzo momento. Ci sono poi le situazioni in cui sei pronto a battere l’ufficialità perchè tutto è ormai incastrato, ma magicamente l’ultimo passaggio non si concretizza e tutto sfuma. Ma nel frettempo ci siamo spesi in una direzione. Ed in questa estate, davvero, ci siamo trovati di fronte a non pochi errori di valutazione per specifici elementi; situazioni che per noi erano ben indirizzate

Ogni anno, alla fine del campionato, ci divertiamo a fare il borsino di chi va e chi resta. Un pezzo che difficilmente negli anni ha visto alte percentuali di errore, con situazioni da noi definite come nette che poi hanno avuto esito contrario. Quest’anno invece ci siamo trovati a tre specifiche situazioni totalmente errate. Queste corrispondono a Bandinelli, Cambiaghi e Destro. Per questi eravamo stati categorici con queste didascalie che riportiamo:

BANDINELLI 100% : Non ci aspettiamo sorprese e lo aspettiamo nel giorno del raduno. Anche se nel 4-2-3-1 (dovesse essere questo il modulo) non è nella più totale delle “comfort zone”, ci ha fatto vedere che ci può stare.

CAMBIAGHI 0%: Tornerà all’Atalanta che deciderà per lui, con la sensazione che se lo possa tenere.

DESTRO 0%: Un anno di contratto, terminato. Arrivederci e grazie.

Errata anche la valutazione di Marin, al quale avevamo dato solo un 25% di restare ad Empoli, cosi come erroneo è stato l’80% dato ad Henderson per la permanenza. Certezze ad oggi si sono rivelate le situazioni di Vicario, Parisi, Akpa, Pjaca, De Winter, Vignato, Tonelli, Stojanovic e Satriano in uscita. E quelle di Walu, Ismajli, Luperto, Cacace, Ebuehi, Grassi, Fazzini, Haas, Caputo e Piccoli in permanenza. C’erano poi dei giudizi a metà sul poter restare o partite. Ovviamente in tutto questo non c’è assolutamente giudizio, solo la curiosa presa di coscienza di un mercato (relativo agli elementi dell’anno precedente) davvero particolare che ci ha preso in “contropiede” su diverse situazioni. Le più hanno portato un sorriso. Pur non avendo la sfera di cristallo, con grande serenità ed umilità, ci piace evidenzire i non pochi granchi da noi presi.

Come per tutte le cose che riguardano il mercato, l’unico metro di valutazione (e da li potrà arrivare giudizio) lo potrà dare solo e soltanto il campo, e magari quando le cose possono assumere un connotato di definizione.