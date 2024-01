Vi avevamo già scritto diverso tempo fa dell’interesse della Lazio verso il centrocampista azzurro Jacopo Fazzini con il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri che sarebbe ben felice di allenarlo viste le caratteristiche e le qualità del giocatore.

Difficilmente l’Empoli se ne priverà in questa sessione di mercato, come ribadito anche in una recente intervista dal Presidente Fabrizio Corsi, visto che il centrocampista anche con l’arrivo in panchina di Nicola sarà uno dei punti fermi della squadra ma nelle ultime ore alcuni siti specializzati di mercato hanno ribadito che la Lazio continua a pensare al giovane centrocampista e vorrebbe provare a intavolare una trattativa con la società azzurra. Per l’immediato servirà la classica offerta indecente, più facile che il discorso possa essere approfondito in vista del prossimo giugno.

Vedremo se da qui alla fine di gennaio potranno esserci sviluppi o se il tutto sarà rimandato direttamente all’estate.