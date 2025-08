Con l’inizio di questa settimana, lunedì 4 agosto, l’Empoli entra ufficialmente nell’ultima fase di preparazione priva di impegni ufficiali. Si tratta infatti degli ultimi sette giorni senza gare con punti o qualificazioni in palio, prima del debutto stagionale previsto per venerdì 15 agosto, quando al “Castellani” arriverà la Reggiana per il primo turno di Coppa Italia. Da lì si inizierà a fare sul serio. Intanto, il mercato continua a restare al centro dell’attenzione, con il mese di agosto ancora aperto alle trattative. Sul fronte delle uscite, la cessione di Saba Goglichidze all’Udinese — primo club ad essere stato accostato al georgiano — rappresenta l’ultima operazione rilevante in uscita. Da definire rimangono solamente le situazioni di alcuni giovani che, non trovando spazio nella rosa di Guido Pagliuca, verranno destinati altrove per fare esperienza. Il tecnico, comunque, li valuterà ancora per qualche giorno.

Ora i riflettori si spostano definitivamente sul mercato in entrata, con rinforzi necessari in ogni reparto. Il primo tassello dovrebbe arrivare in difesa, dove due operazioni sono vicinissime alla conclusione. Il primo è Nosa Obaretin, difensore di proprietà del Napoli reduce da una stagione al Bari: manca solo il deposito del contratto per renderlo ufficialmente un nuovo giocatore azzurro. In parallelo, è in fase avanzata anche l’operazione che porterebbe a Matteo Lovato dalla Salernitana, dopo l’ultima stagione vissuta al Sassuolo. I due, insieme a Curto, dovrebbero comporre il terzetto titolare nella retroguardia a tre di Pagliuca. Resta viva l’attenzione anche per Odenthal del Sassuolo anche se non siamo in trattiva per il momento.

Sul fronte offensivo, si continua a monitorare da vicino la situazione di due calciatori del Sassuolo: Luca Moro e Nicholas Pierini. L’Empoli potrebbe anche decidere di puntare su entrambi, ma al momento sembra che Moro sia il più vicino a vestire l’azzurro. Per il centrocampo si valutano diverse opzioni. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza figurano l’esperto Oliver Abildgaard, del Como con un ultima stagione a Pisa e Drissa Camara, classe 2002 svincolato dopo l’esperienza al Parma. Resta inoltre vivo l’interesse per Aljosa Vasic, centrocampista del Palermo, sul quale l’Empoli sta esercitando un pressing costante. Il giocatore ha già espresso chiaramente la volontà di trasferirsi in Toscana, ma il club rosanero, almeno per ora, resiste. Infine, si segue anche Aldo Florenzi, centrocampista classe 2002 di proprietà del Cosenza, altro profilo gradito dallo staff tecnico. Sullo sfondo resta sempre il nome di Mosti che a Pagliuca piace.

Ovviamente non è da escludere che, oltre ai nomi già circolati, possano aggiungersene altri nei prossimi giorni, così come qualcuno degli attuali obiettivi potrebbe gradualmente uscire dai radar. Le trattative, com’è noto, si sviluppano seguendo dinamiche imprevedibili: a volte non decollano, altre volte si arenano per mancanza di condizioni favorevoli. Quel che è certo è che, sebbene il calciomercato resterà aperto fino a fine agosto, i tempi si stanno inevitabilmente stringendo sul fronte del campo. C’è ancora tanto lavoro da fare, da fare bene, per rafforzare tutti i reparti e consegnare al più presto a Guido Pagliuca una squadra definitiva su cui poter lavorare in modo mirato. L’obiettivo è chiaro: affrontare con la massima competitività il campionato di Serie B, che per l’Empoli inizierà ufficialmente sabato 23 agosto al “Castellani” contro il Padova. Un esordio in casa che dovrà essere affrontato nel migliore dei modi, perché partire con il piede giusto può fare tutta la differenza.