Dopo la seduta mattutina di ieri, domenica, riprende oggi il lavoro degli azzurri. L’impegno è per una doppia seduta che si svolgerà sul campo di Petroio. Si va avanti con il lavoro che ormai Pagliuca porta dai primi giorni di luglio, seguendo il principio tattico del 3-4-2-1 con tutti i relativi sviluppi. Pian piano si andranno sciogliendo i duri carichi delle prime settimane e la squadra dovrebbe acquistare sempre più maggior brillantezza atletica. Domani ci sarà una nuova amichevole – salvo novità sarà l’ultima di questo precampionato – che ci farà capire ancor meglio dov’è la squadra in questo momento.

Di fronte quel Sassuolo che lo scorso anno ha dominato la serie B e che torna in A per fare bene. Capiremo meglio nella giornata di oggi se ci sarà qualche recupero dell’infermeria, anche se difficilmente lo si rischierà dal primo minuto domani. Vediamo quindi quella che potrebbe essere la formazione inziale degli azzurri, una formazione che non dovrebbe scostarsi di molto da quella scesa in campo con il Pisa. In porta, però dovrebbe esserci l’esordi di Fulignati. La difesa a tre dovrebbe essere composta con certezza da Curto e Guarino con poi ancora Carboni a completare; da dire che quella non dovrebbe essere la posizione stagionale dell’ex Venezia, con Obaretin preso proprio per andare li. In mezzo si dovrebbero muovere ancora Belardinelli ed Ignacchiti, con Ebuehi e Moruzzi laterali. Saporiti dovrebbe avere la sua occasione dal primo minuto, al fianco di Shpendi. Busiello davanti.