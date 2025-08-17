Quindici giorni, sedici per l’esattezza. Questo è il tempo che resta per chiudere definitivamente il cantiere azzurro. Da qui a lunedì 1 settembre alle ore 20, data e orario della chiusura ufficiale del mercato estivo, il direttore sportivo Roberto Gemmi – affiancato dal proprio staff – dovrà completare le operazioni in entrata per consegnare a Guido Pagliuca una squadra quanto più possibile pronta ad affrontare da protagonista il prossimo campionato di Serie B. Naturalmente non mancheranno anche delle uscite, soprattutto per quei ragazzi che presumibilmente non troveranno spazio nella rosa e che sarà corretto mandare a giocare altrove per farsi le ossa. Le strategie sembrano piuttosto delineate: serviranno due difensori – e in questo senso i nomi sono già noti, ovvero Matteo Lovato e Nosa Obaretin – un centrocampista centrale, quello che Pagliuca ha definito il “motore” della squadra, un altro trequartista e una punta centrale.
Per il ruolo di centravanti la pista più calda porta a Marco Nasti, che sembra essere in pole rispetto alle alternative rappresentate dai neroverdi Pierini e Moro, profili comunque ancora monitorati. Discorso diverso invece per la trequarti: il grande obiettivo resta Aljosa Vasic del Palermo, giocatore sul quale l’Empoli ha puntato forte. Tuttavia, come raccontato più volte, la trattativa ha subito un netto rallentamento nelle ultime settimane, complicandosi anche per un fattore “politico”: la sensazione è che il Palermo non sia particolarmente propenso a rinforzare proprio l’Empoli, considerato una delle potenziali concorrenti dirette nella corsa alla promozione. Il primo nome individuato per colmare la casella che con ogni probabilità non sarà occupata da Vasic è quello del giovane Simone Pafundi dell’Udinese, talento in cerca di consacrazione nel calcio italiano. Anche in questo caso, però, la trattativa appare complicata, soprattutto perché sul classe 2006 ci sono le forti attenzioni di altre società, in particolare della Sampdoria, che da tempo starebbe lavorando ai fianchi l’entourage del giocatore e che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe già incassato un primo assenso.
Ecco perché l’Empoli avrebbe iniziato a guardare anche altrove, in primis verso Pisa e soprattutto verso Alessandro Arena – profilo ritenuto particolarmente interessante per caratteristiche tecniche e adattabilità. Un po’ più complicata da decifrare, invece, la pista che dovrebbe portare ad un ulteriore centrocampista, ovvero un innesto da affiancare o alternare a Belardinelli o Ignacchiti nelle zone nevralgiche della mediana. In tutto ciò, continuano ad essere segnati sul taccuino della dirigenza anche i nomi di Coli Saco e, soprattutto, di Niccolò Fortini – elemento di proprietà della Fiorentina che Guido Pagliuca conosce benissimo e stima molto, avendolo allenato e valorizzato lo scorso anno alla Juve Stabia. Fortini rappresenterebbe un innesto perfettamente compatibile con il sistema di gioco dell’allenatore azzurro. È evidente che esiste anche un “sottobosco” di situazioni – contatti, sondaggi, occasioni – che ancora non sono emerse in maniera chiara ma che potrebbero esplodere nei prossimi giorni, soprattutto con l’avvicinarsi della fine del calciomercato. Gli ultimissimi giorni di contrattazioni, si sa, riservano spesso opportunità impreviste da cogliere al volo.
L’ideale sarebbe, ovviamente, poter arrivare con la rosa quasi completa già all’inizio del campionato (sabato sera debutto al Castellani contro il Padova), ma non bisogna dimenticare che la chiusura del mercato sarà il vero spartiacque. Non a caso, pur con un avvio sulla carta non proibitivo – Padova e la stessa Reggiana già affrontata in Coppa – l’obiettivo dichiarato è presentarsi al 1° settembre avendo completato la squadra nel modo più efficace possibile, così da permettere a Pagliuca di lavorare con stabilità e ambizione. La gara di Coppa Italia lo ha già confermato: da questo mercato ci aspettiamo ancora molto, e ne abbiamo decisamente bisogno.
Sarebbe stato meglio avere già la rosa al completo sabato prossimo….
In B e’ fondamentale avere un attaccante forte…. Se prendiamo Nasti, con alternative sphendi e Pellegri rischiamo veramente grosso
Col tutto il bene per il ragazzo,Shpendi è una maledizione per le squadre di calcio.Troppo punta per fare il trequartista,Troppo centrocampista offensivo per fare la punta.Indole Troppo fisica per la trequarti,Troppo poco fisico per fare la punta centrale.Già il fratello Christian è più inquadrato,magari anche.meno tecnico,ma più strutturato.Forse agirebbe bene come seconda punta o meglio esterno in un 4 3 3 come punta esterna .Se eri in a potevi girarlo ancora in prestito,adesso sei obbligato a giocartelo
Analisi condivisibilissima.
E in virtù di questo, ci troviamo con 1 SOLA PUNTA VERA (Pellegri), di cui non sappiamo quando rientrerà e soprattutto il quali condizioni psico-fisiche.
Ciò che mi lascia sgomento è come in 3 mesi (dal 25 Maggio ad oggi 17 Agosto) la società non si sia fiondata velocemente su bomber di razza (magari anche dalla C come Vlahovic-Mignani).
E che non ci vengano a raccontare che mancano i soldi: l’Empoli genera ininterrottamente plusvalenze dal 1996 ad oggi… che li tirino fuori e che se ne mettano meno in tasca… perché “il pollo ingordo morì strozzato”
Magari in tasca!! Hai visto ultimo bilancio? Allora se non sei informato meglio stare zitti
Il bilancio da cosa è fatto?
+ ENTRATE
– COSTI
Nei costi c’è tutto: stipendi, affitti, ecc. Per far sparire l’utile, basta far aumentare i costi.
Che i costi siano investimenti (settore giovanile e qualche buon profilo per la prima squadra)… non zavorre salariali… a buon intenditor, poche parole
Nasti ma per l amor di dio..poi Arena che è da serie c..astenersi da questi profili..si Mulattieri Moro Pierini..si a Pafundi..astenersi da mezze cartucce spuntate..ne abbiamo anche troppo 8n rosa
Nasti e Arena boni x la C ma per carità passiamo oltre
Possibile che con tutto quanto incassato, la società si ritrovi a aspettare le briciole dell’ultimo minuto!! Un po’ più di rispetto per la piazza non guasterebbe!
Quello che odio di oggi del calcio i giocatori che non sono inquadrati,non si capisce che ruolo hanno,e sono più dannosi che utili alla fine per una squadra…
Forse in questi anni l’ho fatto capire…
Ognuno la pensa come vuole non cambio idea per uno che poi lo farà a modo.
In effetti con tutto quello che abbiamo venduto è ridicolo aspettare gli ultimi giorni per prendere un attaccante e un paio di centrocampisti di categoria. Gemmi non ha imparato nulla dalla retrocessione: cosa aspetta il mercato di gennaio?!
Ma glieli dai te i soldi a Gemmi ?
La Fiorentina a quel che sembra avrebbe piacere prestare Fortini a una squadra di A, nel caso non ci fosse la possibilità la prima scelta in B siamo noi
Tranquilli si gioca sabato…c’è ancora tempo per gli acquisti! 😱🤦
Nasti assolutamente no… sì a Fortini Pafundi Lovato Obaretin Vasic e Moro…o comunque un attaccante nome a sorpresa…con questi possiamo essere la terza dietro Palermo e Venezia…ma ci vogliono tutti e 6…
Siamo fortissimi non critichiamo le scelte che fa il sosia di Accardi prevedo un campionato molto critico ma solo applausi per questi bravi ragazzi
Per me c’è un equivoco perché o sanno che Pellegri ritorna prima di quanto immaginiamo o gli attaccanti da prendere sono due, una prima ed una seconda punta, come seconda punta intendo non un fantasista o centrocampista offensivo come si legge, ma uno da 10 goal in B (alla Donarumma quando lo prendemmo all’epoca o come il primo Tavano) … Poi se Nasti se ha 3 giornate di squalifica chi mettono in quelle 3 giornate? Popov o Busiello? A centrocampo è chiaro che manchi uno strutturato fisicamente, ma con il gioco di ripartenza sempre dal basso e palla sempre bassa credo che sia solo come alternativa tattica secondaria e chi ti viene per avere un ruolo marginale? Poi l’equivoco da capire è su Degli Innocenti, perché se lo considerano dentro il progetto, per due ruoli ce ne sarebbero già tanti numericamente considerando il futuro recupero di Haas, per cui o prendono un titolare potenziale o tanto vale risparmiare e mettere più fiches per l’attacco.
Andrea ha avuto un infortunio e deve essere l’ultimo se lo rischi questo appende le scarpe al chiodo , gennaio rientra se dovesse servire…
Hass idem doppio e già tante se riuscirà a rientrare ..
Non voglio fare il Proff… c’è già DIPPE…chiedete a lui…
Ho letto, e lo dico se no quello sopra non capisce a ogni rottura ,perdi una percentuale di forza che non recuperi più nella vita …
Ho “LETTO”lo riscrivo x Dippe se no fa du palle!
Mettetevi l’animo in pace…la punta verrà presa e anche forte ma questo succederà l’ultimo giorno di mercato…come del resto la società ha sempre fatto…inoltre è inutile continuare a dire Gem-mi qui Gem-mi là…noi che seguiamo l’Empoli da oltre 50 anni lo sappiamo benissimo chi è che fa il mercato…per quanto riguarda Degli Innocenti non fateci conto perché è già “rientrato” nell’affare Elia..aspettano solo di verificarne le “condizioni fisiche” ( mia sensazione)…
Per la prima con il Padova i giocatori sono questi con l’aggiunta di Lovato e Obaretin…(e sinceramente non mi sembra poco)
La prima doppia operazione FONDAMENTALE da fare con la prima rata di paracadute, come fu per l’asse da 50 goal Caputo-Donnarumma, era quella di assicurarsi Adorante-Vlahovic , il primo con diritto di riscatto, il secondo in prestito secco, in attesa di una possibile rivalsa di Pellegri. Cosi’ partivi in pole-position, ma dormendo, si sono accasati altrove e noi a questa mano ci dobbiamo accontentare di seconde scelte, perdendo il treno. Ci sono, e lo dico per catastrofisti e “nostradamus della Lega Pro”, almeno 6-7 squadre (minimo) peggiori di noi.
Concordo sulla prima parte. Ho diversi dubbi che ci siano 6-7 squadre peggio di noi, nessuna é ripartita con una rosa ricostruita da zero
Avranno la parola data certa che vengono a fine mercato…
Spero anche in un nome a sorpresa…
Però la coppia del Sassuolo ti garantisce già affiatamento ,più che altro non vedono il campo col cannocchiale…
Nessuno nomina il centrocampo e questo mi fa un po paura….
Per la difesa se arrivano questi due dovremmo essere apposto…
A me Nasti piace e anche Arena….e confido anche in Konate…che qualcuno si e’ gia’ scordato compreso la redazione che non aggiorna sulla sua condizione…
Quindi Nasti-Pellegri-sphendi-Konate mi sembrerebbe un buon punto di partenza aggiungerei Moro del Sassuolo e partirei cosi….oppure Montevago del Perugia(fortissimo)
I nodi piu’ grandi sono a centrocampo…premesso che rientrera’ Haas prima e degli innocenti presumo non prima di dicembre….qui siamo veramente corti e anche un po’ messi male….
Se ci squalificano o si fanno male Belardinelli e Ignacchiti mi garberebbe sapere chi gioca?????
Anche qui si era parlato di Giunti/Florenzi/ etc etc. E poi niente….
Se si pensa di affrontare la serie b con 4 centrocampisti si sbaglia di grosso….poi non prendiamocela con la difesa…Yepes credo che aiutera’ per la fase difensiva ma ci vuole anche qualcosa in fase offensiva….ribadisco che serve un centrocampista che strappi e che abbia le palle per gestire la palla quando scotta a centrocampo…e un centrocampista anche piu’ vecchio alla Bastoni maniera che sappia gestire le risorse….
Alla fine della fiera per me il centrocampo e’ il reparto che in questo monento mi preoccupa di piu
Dimenticate Campaniello e Konate che sono meglio di Popov
E un si può fare fare a tutti l’esperienza ragazzi qui si rischia grosso…
Un po’ di gente pronta ci vuole …
Adorante,e compagnia bella non sono di primo pelo c’è chi matura a 20 ,chi a 25, e chi a 28….
Non si nasce tutto pronti…
MAREMMA CIGNALA
Konate e Campaniello sono artefici della retrocessione della primavera mandare in serie C almeno 3 anni se erano pronti non so retrocedeva.
Se vale per i giocatori di serie A ,vale anche per loro doppia retrocessione…
Questa fissa per Konate non la capisco, come per Tosto o altri giovani. Molto modesti e non pronti per un campionato in B. Devono giocare 30 partite in C per valutarli! L’anno scorso in primavera hanno fallito, non hanno dimostrato nulla ancora. Seghetti ad esempio è andato e magari il prossimo anno te lo ritrovi al livello di Fulignati se fosse veramente forte.
In prestito i vari Popov, Konate, Tosto. Campaniello può ancora andar bene per Primavera ed emergenza in prima squadra. Ma serve una punta forte. Ormai i migliori da Serie B sono accasati (Vlahovic e Adorante), ma qualche panchinaro della Serie A si deve prendere!
Sapete sé c’è una percentuale sulla rivendita di Asllani? Parlano di 15/18 milioni… Bologna o Torino.
2 difensori: lovato e obaretin possono andare bene
2 centrocampisti: belardinelli ilie ignacchiti troppo lenti e monopasso. Haas e degli innocenti inaffidabili.
2 attaccanti: pellegri non è affidabile. Servono una prima punta forte(prima di prendere nasti meglio popov) e una seconda punta/trequartista.
Non vorrei ci fosse bisogno anche di un allenatore. Ma voglio dare fiducia.