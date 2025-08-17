L’Empoli sembra ormai davvero a un passo dalla chiusura dell’operazione che porterà Marco Nasti in azzurro, come già accennato nel pezzo riepilogativo di questa mattina. L’attaccante classe 2003, di proprietà della Cremonese, è al momento il profilo offensivo più vicino a vestire la maglia dell’Empoli per la stagione 2025/26. Secondo quanto riportato poco fa dagli attenti colleghi di Sky Sport, Empoli e Cremonese avrebbero raggiunto i dettagli finali dell’accordo. La formula individuata sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, diritto che – stando alle prime indiscrezioni – sarebbe stato fissato in 7 milioni di euro. Una cifra piuttosto alta, considerando che il portale Transfermarkt valuta attualmente Nasti intorno ai 2 milioni.
Nasti ha disputato l’ultima stagione proprio in Serie B con la maglia grigiorossa della Cremonese: non è stato un titolare fisso e ha realizzato due gol nella fase iniziale del campionato, contro Sassuolo e Brescia. Come già sottolineato in un precedente focus, qualora l’operazione andasse in porto nelle prossime ore, l’attaccante pavese sarebbe impiegabile in campionato soltanto a partire dalla quarta giornata, dovendo scontare una squalifica di tre turni per l’espulsione rimediata nella finale playoff con lo Spezia. A questo punto manca soltanto l’ultimo step, ovvero il comunicato ufficiale delle due società. Resta da capire se l’arrivo di Nasti chiuderà definitivamente il capitolo legato ad altri innesti offensivi, in particolare quelli che riguardano i due giocatori del Sassuolo molto graditi alla dirigenza azzurra: Pierini e Moro.
Si prende i peggio che ci sono in giro…
Quelli del Sassuolo erano troppo.
Acquisto totalmente inutile. Peraltro squalificato per 3 giornate. Male, molto male. Speriamo sia solo una riserva e che in settimana venga acquistata la punta titolare
DEUNASEGA che acquisto…ma vi rendete conto..che questo un serve a niente..Pierini Moro mulattieri..questi erano da prendere questo ma fare cosa?????
O non sonomeglio Konate e Campaniello
La punta titolare penso sarà lui in attesa di pellegrini, al massimo nel reparto offensivo verrà preso una altro trequartista. 7 mln è un follia
7 milioni non vuol dire niente. Se erano 4 che cambiava? È un prestito secco. La Cremonese si para il cxxo dovesse esplodere e fare 15 gol. Il problema è che x 3 giornate il ns centravanti sarà Popov o Busiello. Questo è il problema. In B dove 5 punti più o meno fanno 8 9 posizioni in classifica partite ad handicap senza centravanti è da folli. Anche perché Campaniello e Konate fuori da oltre un mese saranno out. Solo per la squalifica non era da prendere
Cambia che non ci crede neppure la dirigenza visto che non abbiamo riscattato nessuno quest’anno a prezzi più bassi e forse giocatori meglio. Da prima punta se ci fossiliziaamo con una punta sola e viceversa di pellegri il più adatto era Moro.
Non sarei così drastico
Anche perché chi lo era dopo l’acquisto di Cerri, si è ricreduto, non in termini numerici, ma di manovra.
Deve arrivare con la testa giusta, poco ma sicuro
Serve anche altro, si Arena del Pisa e un Bomber, Moro Mulattieri Pierini…
Da più parti è stato decantata l’importanza del gruppo quindi facciamo a modino….
Il peggio con 2 gol a 7 mln 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Male, molto male….
rissoso squalificato x 3 turni, in più con un bestemmiatore seriale e sandadinulla Buon campionato a tutti
“Molto male”,” si prende i peggio”…Io spero per voi che avete scritto questi commenti che siate esperti di b e che sia così, perché se si rivela una buona punta poi dovete fare mea culpa.Io nn l’ho mai visto giocare ed onestamente nn sapevo giocasse nella cremonese come neanche sapevo dove giocasse il capocannoniere della b che ha preso il Venezia e di cui nn ricordo neanche il nome..Mi riservo di vederlo giocare,ma vorrei capire cosa ha fatto x avere una squalifica di tre giornate.Forse rientra prima Pellegri…
Che dire… non ci resta che sperare che la querce faccia il limone 🍋
Mah 🤷♂️
L’allenatore è il peggiore che si poteva prendere…Ilie tutto da verificare, ma se ci si aspetto un nuovo Zajc si resterà parecchio delusi…su Elia e Fulignati concordo…gente di categoria di buon livello.
Nasti può essere una riserva non un titolare e in assenza di Pellegri a noi servono una prima e una seconda punta con gol e assist nei piedi…perché ad oggi non mi sembra che abbiamo in rosa centrocampisti e difensori che possano regalarci tra tutti una quindicina di gol.
Io credo che alla fine arriveranno altri due attaccanti e un trequartista con Campaniello Konatè e anche Saporiti che verranno spediti in prestito in quanto non pronti o non all’altezza per la serie B oltre a Shpendi che non mi stupirei di rivedere a Carrara a titolo definitivo….Pellegri infortunato…Nadti fuori tre giornate e comunque da inserire nel modulo di gioco…non credo davvero che la società voglia iniziare il campionato con un reparto offensivo composto da Shpendi Campaniello Popov Konatè Saporiti e Ilie.
Risposta al commento di Fabrizio (e di Massy) più avanti.
Sphendi è stato riscattato (obbligo) a 2,2 milioni di euro e la Carrarese lo prenderebbe a titolo definitivo?…e quanto lo pagherebbe?…non abbiamo furia con questo ragazzo che da Carrara è tornato parecchio migliorato…
A Cremona festeggiano.
Ma che operazione è? Al di là del valore del giocatore (discutibile) averlo a disposizione alla quarta giornata, quando l’urgenza c’è invece da subito, e’ una scelta incomprensibile!!!
Che tristezza….
Grande acquisto….sosia Accardi 2 goal all’attivo…giustamente giocatore fortissimo ha segnato contro il Sassuolo neo promossa…Ce poco da fare ad oggi contano le statistiche dei giocatori non i risultati che fine sto calcio
Su TMW dicono 2 milioni il solito prezzo di Pezzella….
Forse errore di battitura stile mio….
Ora hanno modificato anche loro 7 milioni …
X 3 giornate senza punte poi arrivera’ quello del 31 agosto a 3 lire……
Sono più le giornate di squalifica che ha preso che i gol fatti… Un vedo l’ora di vedè che mi son fatto (cit. Ricciotto).
Detto questo, son stato bono e calmo tre mesi, ora iniziano davvero ad aver stufato. Forse ho capito perché gli abbonamenti sono così bassi, perché non c’è da aspettarsi niente di buono.
Gli abbonamenti in realtà non sono pochi: 4100 a Sabato 16.08.2025
Il Popolo Azzurro ha risposto molto bene… ed il record di 4600 tessere in B è a portato di mano.
Nei decenni (brava la società e l’Unione Clubs) si è consolidato uno zoccolo duro ampio per quella che è la dimensione di Empoli.
Uno zoccolo duro che merita rispetto.
Che la società si muova e cerchi di fare le cose giuste in sede di mercato
Per bassi,penso voglia fare riferimento al prezzo.
Ovvia…un’altro bjdone!
come vu siete uggiosi…maremmabona. secondo me non siete di Empoli, e nemmeno per l’Empoli. Quello che sarà, sarà, l’importante è restare vivi
Ma, abbi pazienza, che è possibile che se qualcuno esprime dei dubbi deve essere tacciato, per forza di cose, un tifoso annacquato? Non stanno dando tanto di fori eh, lo storico parla per lui, e, ad ora, non è esattamente un bomberone. Credo, voglio sperare, che sia un qualcosa in più, non la prima scelta, e vedremo, ma se la gente è un po’ delusa non gli puoi dare torto, giù.
Come sempre, mancate di lucidità: scrivete di pancia, senza rifletterci un momento, senza prima contare fino a dieci….
Siete la parte nettamente peggiore del Pianeta Empoli
Vediamo se ci riesco io:
Finora la società ha
1) Venduto molto bene tutta la rosa dell’anno scorso
2) Acquistato il miglior portiere che c’era sulla piazza
3) Il miglior esterno possibile
4) Uno dei più interessanti trequartisti
Sto parlando ovviamente di Fulignati Elia e Ilie
5) Sono in dirittura d’arrivo 2 difensori che in questa categoria possono senz’altro fare la differenza
Sto parlando ovviamente di Obaretin e Lovato
6) Ha preso come guida tecnica l’allenatore più emergente della B insieme a quello dell’Entella.
Sto parlando ovviamente di Pagliuca e Chiappella
7) C’è una campagna abbonamenti che sta sorprendendo tutti. Per i numeri e per il contesto.
Sto parlando ovviamente di un post retrocessione
T R A D O T T O
Ci vuole del fegato, ci vuole del coraggio per bollare di incompetenza una società e dei professionisti che operano così. L’operazione Nasti è stata ponderata molto attentamente. Il ragazzo ha delle qualità che potrebbero farlo esplodere e deflagrare in maniera importante.
Nasti è una operazione scellerata, punto.
Potevi risparmiare le parole per difendere l’indifendibile…
@ Federico
Personaggio molto strano…si legge che è stato cacciato dall’under 21, il retroscena: pugni e setto nasale rotto a Ruggeri dell’Atalanta…..
Mio dio….ma era proprio necessario questo acquisto?????
Tra l’altro lo cercavano Spezia e Monza,tra le altre,ovvero squadre ambiziose di b.Inoltre,voglio ancora sperare che cerchino anche un profilo più esperto.
Esordio con una rosa largamente deficitaria..
Vediamo il 01.09 alle ore 20 come saremo allestiti.
Certamente a 6 GG dall’inizio del campionato sfido a trovare qualche tifoso soddisfatto e fiducioso.
Passate le prime due giornate se abbiamo fatto una squadra presentabile, sfruttando la sosta, inizia il ns campionato.
Ad oggi tanti incassi e tanta incertezza su quello che sarà la prossima stagione….
E’ un giocatore espressamente richiesto da Pagliuca (chi è vicino all’ambiente lo sa). Perchè non prenderlo? Ovvio che entro il primo settembre prendono anche un altra punta, ma calma….
Io credo che Nasti sia anche uno che può crescere e dare un contributo alla squadra, è operazione giusta se arrivasse insieme ad altro attaccante, anzi doveva già esserci da settimane perché 3 giornate di squalifica sono pesanti. Il fatto che abbia carattere e sia sanguigno non mi dispiace perché insieme a Pellegri compensa la “dolcezza” degli altri del reparto
La cifra del riscatto mi fa francamente ridere…. è già di per sé una cifra assurda, allora potevano mettere 20mln, tanto l’Empoli anche se fosse Messi, in B non pagherebbe cifre del genere…. squalificato per 3 giornate, allora lo si poteva prendere a fine a gosto…. sono francamente molto dubbioso sul campionato che farà l’Empoli, ho sperato in un campionato importante, ci dovremmo accontentare di molto molto meno….
Se vuoi rivedere la Juve vai a Pisa, no?
La Juve e cosa c’entra? Vacci te a vedere la A a Firenze o Pisa…..
Il “botto” sulla punta arriverà l’ultimo giorno di mercato…questo è un rincalzo…(servono anche quelli e magari se mette la testa a posto può anche “esplodere”)
ARIDATECI ACCARDI..questo nasti che per altro a 3 giornate di squalifica tanto per cambiare..saremo costretti a fare giocare in campionato la coppia di eccellenza Sphendi Popov..eccellenza sono stato troppo largo..quando un ds prende un giocatore come questo vuol dire che è bene che cambi mestiere……
.
Te cambia stadio, ridiolo! Vai allo Juventus stadium
Acquisto che ha senso SOLO se affiancato da un’altra punta e averne così 3 Nasti Pellegri x.
Ma la mia paura che non sia così. Dopo il calciomercato di Gennaio scorso non per nulla fiducia nella società.
Secondo me, Nasti è ancora un giocatore giovane (21 anni) tutto da scoprire, ed è per questo che la Cremonese ha fissato un riscatto molto alto; sicuramente è una punta centrale, ed è quello che ci mancava (anche quando rientrerà Pellegri), che sa farsi valere di piede ma anche di testa. Penso che non sia un acquisto sbagliato per il prosieguo del campionato; certo tre giornate di squalifica, rompano le scatole !
Francesco Amatucci del Cittadella 24 anni centrocampista
Non ci potrebbe servire?
Chiedo agli esperti… visto che qui ce ne sono tanti
Io, dal Cittadella prenderei Pandolfi.
Il botto della punta non arriva più perché lui è un centrale come Pellegri e al massimo prendi un trequartista o una seconda punta ma visto il gioco di Pagliuca più la prima…carattere pessimo, i gol NON fatti parlano per lui, 7 milioni che non ci saranno mai messi lì x i soliti giochini del calcio italiano a proposito bell’incontro stasera alla Versiliana… dobbiamo sperare che Pellegri non si rompa più perché un altro attaccante centrale te lo scordi…bene portiere, allenatore, Elia e Ilie ma qui abbiamo toppato…ha 23 anni e un po’ di gol doveva averli già all’attivo ai miracoli non credo… peccato perché stavamo facendo una squadra interessante e come ho sempre detto in serie B i campionati li vinci con l’attacco mentre in A vince lo scudetto chi ha la migliore difesa
Riccardo, 21 anni
Pardon, Fabrizio
Ma se si gioca con una punta sola come fate a dire che dopo Nasti arriverà un altro attaccante? Nasti, pellegri, Konate e Campaniello. 4 per un posto con Sphendi in più all evenienza. Non ne arrivano altri.
Perché Campaniello e non Busiello?…che sicuramente mi sembra più forte e più pronto…
Secondo me arriverà anche Mulattieri o Moro L ultima settimana di agosto ,
Oltre ai vociferati Lovato e Obaretin , Manca ancora un buon centrocampista , fisico e di corsa o sanno già che Degli Innocenti , Haas e Pellegri tra 1 mese saranno già nel gruppo
Quando rientrano saremo nel girone di ritorno proprio non vi entra in testa che vanno gestiti i crociati se rientrano come dite tra un mese sarebbero pronti a dicembre visto che sei vicino alla Stop che fai li rischi?…
Ci sono le rotture da sovraccarico magari chi ha giocato 50 partite di fila e chi si rompe dopo 3 partite nella seconda ipotesi devi dare tempo…
Vedrete sarà come dico io.
Nasti scorso anno male a Cremona speriamo si rilanci…
Se no vi fissate come con Levan …
Queste è il suo anno …
MAREMMA IMPESTATA CIGNALA
ma il vino lo volete bere schietto!
Con Accardi in B si prendeva il meglio della B. Per adesso salvo Fulignati e Elia ma anche il catanzarese.
Io sono convinto che un altro attaccante (magari forte…) arriverà a fine mercato. Per ora si ripete la stessa solfa degli ultimi due anni: si gioca senza attacco.
Quanti soloni, quanti scienziati, quante eminenze grigie….
Intanto il Monza viene eliminato dal Frosinone ma, si sa, dite tutti che è molto più forte dell’Empoli.
Non guardare le partite di agosto…Izzo…Birindelli…Colpani…Pessina…Caprari…Dany Mota…e quelli che prenderanno…sulla carta sono più forti del Palermo…naturalmente se tengono tutti!
Il Monza ne venderà almeno quattro di quelli che hai nominato
Fulignati
Obaretin Guarino Lovato
Elia Belardinelli Florenzi (pou Haas) Moruzzi
Ilie Arena
Nasti (poi Pellegri)
O che siamo davvero così scarsi?
sono d’accordissimo con te alcuno qua su PE sono troppo cattivi e critici gli unici dubbi che ho su questa formazione non sono di qualità ma domande lecite… florenzi arriva? arena arriva? moruzzi e belardinelli hanno la qualità per fare la B? non so.
a me piacerebbe così
Fulignati
Lovato Guarino Obaretin
Elia Florenzi Coli saco (dopo haas) ebuehi
shpendi ilie
nasti (dopo pellegri
e con i rispettivi cambi perisan,curto,tosto,carboni,moruzzi,belardinelli,
ignacchiti,ceesay,konate,saporiti,campaniello.
Siamo davvero così scarsi?? così a me la squadra piacerebbe molto e non sono innesti impossibili… ovviamente però andando in contro un po’ all’incognita attaccante
La squadra è buona per la salvezza a 5 giornate dalla fine…. non di più….
Chi dovrebbe segnare tra questi in doppia cifra?…
Ma nessuno uno che parli di assenza di qualità tecnica a centrocampo…
Tutti parlate giustamente della necessità di una punta da 15-20 gol, ma a gente dai piedi buoni, e non con i ferri da stiro, ci pensate che non la abbiamo?…