L’Empoli sembra ormai davvero a un passo dalla chiusura dell’operazione che porterà Marco Nasti in azzurro, come già accennato nel pezzo riepilogativo di questa mattina. L’attaccante classe 2003, di proprietà della Cremonese, è al momento il profilo offensivo più vicino a vestire la maglia dell’Empoli per la stagione 2025/26. Secondo quanto riportato poco fa dagli attenti colleghi di Sky Sport, Empoli e Cremonese avrebbero raggiunto i dettagli finali dell’accordo. La formula individuata sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, diritto che – stando alle prime indiscrezioni – sarebbe stato fissato in 7 milioni di euro. Una cifra piuttosto alta, considerando che il portale Transfermarkt valuta attualmente Nasti intorno ai 2 milioni.

Nasti ha disputato l’ultima stagione proprio in Serie B con la maglia grigiorossa della Cremonese: non è stato un titolare fisso e ha realizzato due gol nella fase iniziale del campionato, contro Sassuolo e Brescia. Come già sottolineato in un precedente focus, qualora l’operazione andasse in porto nelle prossime ore, l’attaccante pavese sarebbe impiegabile in campionato soltanto a partire dalla quarta giornata, dovendo scontare una squalifica di tre turni per l’espulsione rimediata nella finale playoff con lo Spezia. A questo punto manca soltanto l’ultimo step, ovvero il comunicato ufficiale delle due società. Resta da capire se l’arrivo di Nasti chiuderà definitivamente il capitolo legato ad altri innesti offensivi, in particolare quelli che riguardano i due giocatori del Sassuolo molto graditi alla dirigenza azzurra: Pierini e Moro.