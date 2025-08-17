È iniziata la stagione dell’Under 15 guidata da mister Alessio Gambirasio, con i primi giorni di lavoro al Monteboro Training Center in vista dell’esordio ufficiale in campionato del 14 settembre a Napoli.

Per mister Gambirasio è il primo anno nel settore giovanile dell’Empoli: “Inizio questo nuovo percorso con entusiasmo e tanta voglia di fare – le sue prime parole –. Sono orgoglioso di aver intrapreso questa avventura, mi ha fatto enormemente piacere la chiamata dell’Empoli. Tra l’altro si tratta della mia prima esperienza lontano da casa, sarà motivo di crescita anche per me. Arrivo in una realtà che fa del settore giovanile la sua base, un Club importante in cui poter lavorare”.

Focus sugli obiettivi stagionali: “Quello principale – osserva Gambirasio – è la crescita dei ragazzi. In un campionato come l’Under 15 puoi incidere tanto su tutti gli aspetti, è più avanti che inizi ad avere un calciatore che piano piano si definisce. Cercherò di far crescere i ragazzi e di renderli più autonomi possibile, nel calcio moderno è fondamentale la capacità di adattarsi alle diverse situazioni, alla velocità in cui si gioca: dovremo dargli gli strumenti da utilizzare in campo, riportando ciò su cui lavoriamo in settimana”.

Un gruppo che in questa stagione vive il passaggio dall’Attività di Base a quella agonistica. “È un salto importante, ci sono dei ragazzi che hanno vissuto con facilità l’Attività di Base ed ora possono fare più fatica. Questa è la difficoltà maggiore che ci aspetta quest’anno: riuscire a far capire a tutti che questo salto è importante. La capacità di adattarsi alla nuova situazione sarà la difficoltà maggiore”.

Questo lo staff tecnico dell’Under 15 per la stagione 2025/26:

– Allenatore: Alessio Gambirasio

– Collaboratore: Roberto Bacci

– Preparatore Atletico: Nicola Ricca

– Preparatore dei portieri: Omar Burberi

– Match analyst: Massimo Giraldi

FONTE: UFFICIO STAMPA EMPOLI FC