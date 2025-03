Improvvisamente nella tarda serata è uscita su diversi siti specializzati la notizia che è stato trovato l’accordo verbale tra Empoli e Napoli per la cessione a titolo definitivo del giovane difensore azzurro Luca Marianucci dal prossimo giugno. Per il classe 2004 sarebbe pronto un contratto di cinque anni.

Secondo quanto trapela, l’operazione si dovrebbe essere conclusa per una cifra tra i 9 e i 10 milioni di euro e il Napoli avrebbe anticipato il forte interesse di alcuni club esteri, su tutti il Borussia Dortmund. Se l’affare sarà confermato si tratterebbe di un colpo in uscita davvero importante per il club azzurro con l’ennesimo talento lanciato al grande calcio.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, il difensore ha fatto il suo esordio in Serie A a novembre negli ultimi minuti della gara interna con il Como. Finora ha realizzato dieci presenze in Serie A e quattro in Coppa Italia dove nell’ultima gara con la Juve ha realizzato il rigore decisivo che ha qualificato gli azzurri a una storica semifinale. Ricordiamo che lo scorso anno il giocatore ha giocato in Serie C alla Pro Sesto e quest’ estate sembrava dovesse partire nuovamente in prestito ma D’Aversa rimase impressionato dalle qualità del giocatore durante il ritiro e decise di tenere il difensore in azzurro. Nelle ultime settimane ha trovato un ruolo da titolare fornendo ottime prestazioni con il Genoa e in Coppa Italia con la Juve annullando completamente attaccanti come Pinamonti e Vlahovic.

A questo punto mancano soltanto le firme sui documenti tra le due società e la relativa ufficialità.