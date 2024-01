Uno dei giocatori dai quali ci si attende qualcosa in più, uno dei giocatori più attesi della stagione in corso, è sicuramente Stiven Shpendi. Ricordiamo bene le difficoltà che ci sono state in estate per poter arrivare al giocatore, un giocatore appetito non soltanto dagli azzurri che alla fine, però, sono riusciti ad avere il sì del giocatore. A metà stagione c’è da evidenziare come l’impiego di Stiven non sia stato poi cosi massimo, anche se ha messo piede in campo per nove volte con un totale (ad adesso) di 316 minuti. Su di lui c’è in corso una spaccatura, a livello di opinione pubblica, con molti che vorrebbero provare a mandare il giocatore a farsi le ossa in serie B.

Ed a dire la verità in serie B sono in molti che si direbbero pronti ad accogliere il giovane attaccante albanese. Non solo a chiacchiere, perché c’è la conferma che diverse squadre di prima fascia del campionato cadetto avrebbero chiesto informazioni ufficiali al giocatore. Como e Palermo sarebbero le due società più insistenti, ma sono davvero tante le telefonate arrivare a Monteboro per sondare il terreno. Al momento però ci sarebbe fermezza da parte della dirigenza azzurra sulla non cedibilità del giocatore. Anzi, la forte richiesta arrivata va a confermare la bontà dell’operazione fatta in estate, con la consapevolezza di avere in rosa uno dei giovani più interessanti.

Al momento Shpendi non è quindi giocatore valutato in uscita, poi, come sempre, sappiamo che il mercato non da certezze fino al gong.