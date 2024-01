Lento

L’Empoli si congeda dal 2023 uscendo imbattuto dalla Domus Arena al termine di una gara di estrema sofferenza. Se il primo obbiettivo degli uomini di mister Andreazzoli era evitare una sconfitta funesta, che compromettesse il prosieguo del campionato in maniera quasi irreversibile, è stato centrato. Se l’intento era anche quello di provare a imporre il proprio gioco al cospetto di un avversario di pari rango, senza timori reverenziali, occorre dire che non è stato minimamente raggiunto. Al crepuscolo dell’anno solare, l’Empoli andato in scena a Cagliari è sembrato un gruppo ancora in fase di rodaggio, fragile e spaurito. Una sorta di cantiere aperto alla ricerca di un’identità tattica e caratteriale tutta da conquistare. Lecito e comprensibile se si fosse in una fase embrionale della stagione. Il problema è che il torneo è iniziato da oltre quattro mesi e siamo arrivati ormai al giro di boa. Il bilancio di un girone di andata prossimo agli archivi parla di 13 punti in 18 gare. Di appena 10 gol fatti: praticamente un gol ogni 180 minuti. Di un cambio di allenatore. Di un modulo tattico 4-2-3-1 attuato agli albori del campionato, sulla scia dell’ottimo finale della scorsa stagione, finito per essere cestinato in fretta in favore di un transitorio 4-3-3, e infine il rifugio nel porto sicuro rappresentato dal vecchio e caro 4-3-1-2. Si fa incetta di esterni offensivi e trequartisti per poi accorgersi di avere disperato bisogno di punte di ruolo. Una macchinosa e incostante metamorfosi alla ricerca di sé stessi che, sinora, ha prodotto molti dubbi e pochissime certezze.

Adagio

Dopo un primo tempo tutto sommato non disprezzabile, in cui l’Empoli si è fatto a tratti preferire ai pur modesti rossoblù di Claudio Ranieri, la seconda frazione di gioco è stata una specie di calvario. Nell’attesa spasmodica di far scorrere via il tempo e abbandonare la Sardegna con un risultato positivo, gli azzurri hanno finito per lasciare l’iniziativa esclusivamente a Pavoletti e compagni. È come se gli azzurri volessero far propria la celebre massima di Don Abbondio: “il coraggio, se uno non ce l’ha, mica se lo può dare”. In realtà l’Empoli dovrebbe andare proprio alla ricerca di una maggiore sfrontatezza, senza calcoli o utilitarismi che non sono mai appartenuti storicamente agli azzurri. Dal mercato di gennaio ci si aspetta (a ragione) che possano arrivare rinforzi in grado di elevare il tasso tecnico della rosa, in particolare del reparto offensivo. Senza contare che occorre valorizzare al meglio il materiale a disposizione in funzione delle nuove scelte tattiche del tecnico massese, Baldanzi in primis. Ma il vero obbiettivo del 2024 deve essere quello di ritrovare il coraggio e la spensieratezza di chi, pur consapevole dei propri limiti, prova a giocarsela a testa alta contro qualsiasi tipo di avversario.

Allegretto

A onor del vero, l’infelice direzione arbitrale di Maresca, associata a una tecnologia sempre più bizzarra, cervellotica e incoerente, ha complicato – e non poco – la vita degli uomini di Andreazzoli. Senza entrare nel merito dei numerosi episodi arbitrali, alcuni di essi peraltro neppure sfavorevoli – vedi il gol revocato dal VAR al cagliaritano Viola per lieve spinta di Pavoletti a Caprile su errato posizionamento del portiere azzurro – desta perplessità la leggerezza con cui, a poco più di cinque minuti dal termine di una gara che vale un’intera stagione, si assegna un rigore quantomeno grottesco in grado di spazzar via, in un istante, un anno di lavoro. Ciò che Maresca toglie, Caprile restituisce respingendo il rigore di Viola e ergendosi ad assoluto protagonista del match. Il giovane portiere ex Bari nel finale si supera anche su Petagna consentendo agli azzurri di conquistare un punto apparentemente molto più importante di quanto dica la classifica. All’ingresso nel 2024 l’Empoli deve ripartire dalle (poche) note liete suonate alla Domus Arena. La freschezza e la disinvoltura di un ritrovato Caprile. Il senso della posizione di un vertice basso poco appariscente ma pragmatico come Grassi. Gli strappi e le ripartenze di Cambiaghi: all’ex orobico ormai manca solo il gol. Non esattamente un dettaglio, purtroppo.