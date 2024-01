Come abbiamo già avuto modo dire, in ottica di rafforzare il 4-3-1-2, è il ruolo di mezzala destra quello maggiormente sotto osservazione. Il nome di Zurkowski non è ovviamente l’unico al vaglio del club che, tra oltretutto, potrebbe anche provare a fare due movimenti in entrata in quella posizione. Si cercano ovviamente profili pronti, che abbiamo esperienza e carattere, ed in ragione di questo sul taccuino di Monteboro va ad inserirsi anche il nome di un trentenne che sogna da tempo il salto in serie A: Alessio Vita.

Nato a Roma trenta anni fa, Vita è titolare inamovibile nel Cittadella dove agisce proprio in quella posizione che è sotto l’azzurra lente di ingrandimento. In stagione, con la maglia amaranto, tre gol ed assist e spesso migliore in campo tra i suoi. Da tempo è giocatore in rampa di lancio ma per lui le porte della serie A non si sono mai aperte. Da Cittadella dicono che se dovesse arrivare l’occasione, nonostante la sua importanza strategica per i veneti, ci potrebbe essere l’apertura alla cessione. Il nome è sotto osservazione, da capire poi se ci dovesse essere un reale contatto tra le parti; giusto sottolineare che per adesso siamo solo nel campo delle chiacchiere e delle informazioni.

Vita, cresciuto nelle giovanili del Torino, ha vestito in carriera le maglie di Monza, Cesena, Vicenza e Feralpi Salò.