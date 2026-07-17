L’Empoli prova a muoversi con attenzione sul mercato e, nelle ultime ore, prende corpo un’indiscrezione che porta a un giovane profilo della Roma. Secondo quanto raccolto da PianetaEmpoli.it, il direttore sportivo azzurro Fabio Artico avrebbe infatti avviato dei colloqui con il club giallorosso per valutare la possibilità di arrivare a Riccardo Pagano, centrocampista classe 2004. È doveroso precisare che siamo ancora nel campo delle indiscrezioni e non di una vera e propria trattativa. Tuttavia, l’interesse del club azzurro sembrerebbe concreto e sarà una situazione da seguire nei prossimi giorni per capire se potrà trasformarsi in qualcosa di più.

Sul tavolo non ci sarebbe soltanto la classica formula del prestito. Da quanto emerge, le parti starebbero valutando anche un’operazione a titolo definitivo, con la Roma che potrebbe mantenere una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Una soluzione che consentirebbe di abbassare il costo del cartellino (il giocatore è valutato poco più di due milioni), lasciando comunque ai giallorossi la possibilità di beneficiare di un’eventuale crescita del giocatore. Pagano è uno dei prospetti più interessanti usciti negli ultimi anni dal settore giovanile della Roma, dove ha ricoperto anche il ruolo di numero dieci della Primavera. Nelle ultime due stagioni ha iniziato il suo percorso nel calcio dei grandi maturando esperienza in Serie B, prima con il Catanzaro e poi con il Bari, mettendo in mostra qualità tecniche e una spiccata intelligenza tattica. Si tratta di un centrocampista offensivo capace di giocare tra le linee, dotato di ottima visione di gioco, buon controllo nello stretto e grande facilità nel dialogare con i compagni. Più uomo dell’ultimo passaggio che finalizzatore, è un giocatore che ama ricevere palla tra le linee e dare ritmo alla manovra, caratteristiche che potrebbero sposarsi molto bene con il calcio propositivo che Guido Pagliuca ha in mente per il suo Empoli. Nel 3-4-2-1 potrebbe rappresentare uno dei due trequartisti alle spalle della punta, mentre in un eventuale 3-5-2 avrebbe le caratteristiche per interpretare il ruolo di mezzala offensiva, aggiungendo qualità e fantasia a un reparto che l’Empoli sta cercando di completare.

Per il momento, lo ribadiamo, siamo nel campo delle valutazioni e dei primi contatti esplorativi. L’interesse, però, esiste e la sensazione è che la pista possa meritare attenzione. Continueremo a seguirne gli sviluppi per capire se quella che oggi è un’indiscrezione potrà trasformarsi in una vera operazione di mercato.