L’Empoli prova a muoversi con attenzione sul mercato e, nelle ultime ore, prende corpo un’indiscrezione che porta a un giovane profilo della Roma. Secondo quanto raccolto da PianetaEmpoli.it, il direttore sportivo azzurro Fabio Artico avrebbe infatti avviato dei colloqui con il club giallorosso per valutare la possibilità di arrivare a Riccardo Pagano, centrocampista classe 2004. È doveroso precisare che siamo ancora nel campo delle indiscrezioni e non di una vera e propria trattativa. Tuttavia, l’interesse del club azzurro sembrerebbe concreto e sarà una situazione da seguire nei prossimi giorni per capire se potrà trasformarsi in qualcosa di più.
Sul tavolo non ci sarebbe soltanto la classica formula del prestito. Da quanto emerge, le parti starebbero valutando anche un’operazione a titolo definitivo, con la Roma che potrebbe mantenere una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Una soluzione che consentirebbe di abbassare il costo del cartellino (il giocatore è valutato poco più di due milioni), lasciando comunque ai giallorossi la possibilità di beneficiare di un’eventuale crescita del giocatore. Pagano è uno dei prospetti più interessanti usciti negli ultimi anni dal settore giovanile della Roma, dove ha ricoperto anche il ruolo di numero dieci della Primavera. Nelle ultime due stagioni ha iniziato il suo percorso nel calcio dei grandi maturando esperienza in Serie B, prima con il Catanzaro e poi con il Bari, mettendo in mostra qualità tecniche e una spiccata intelligenza tattica. Si tratta di un centrocampista offensivo capace di giocare tra le linee, dotato di ottima visione di gioco, buon controllo nello stretto e grande facilità nel dialogare con i compagni. Più uomo dell’ultimo passaggio che finalizzatore, è un giocatore che ama ricevere palla tra le linee e dare ritmo alla manovra, caratteristiche che potrebbero sposarsi molto bene con il calcio propositivo che Guido Pagliuca ha in mente per il suo Empoli. Nel 3-4-2-1 potrebbe rappresentare uno dei due trequartisti alle spalle della punta, mentre in un eventuale 3-5-2 avrebbe le caratteristiche per interpretare il ruolo di mezzala offensiva, aggiungendo qualità e fantasia a un reparto che l’Empoli sta cercando di completare.
Per il momento, lo ribadiamo, siamo nel campo delle valutazioni e dei primi contatti esplorativi. L’interesse, però, esiste e la sensazione è che la pista possa meritare attenzione. Continueremo a seguirne gli sviluppi per capire se quella che oggi è un’indiscrezione potrà trasformarsi in una vera operazione di mercato.
a titolo definitivo?
Se trattasi di profilo interessante del panorama italiano, è sicuro che non viene, preferendo altri lidi!!! Scommettiamo???
Castellammare di Stabia?
Ieri intanto son venuti giù calcinacci dalla tribuna del Ferraglia Stadium che non hanno fatto danno per puro miracolo visto che c’erano sotto i banchi del mercato perché sono scivolati lungo le insegne che tengono insieme il suddetto marciume ma nessuno ovviamente dice niente! Tanto lo dicevo io che questo era un cerino che, scherza scherza, alla fine ci rimaneva in mano!
se è vero quello che dici è davvero preoccupante.
Allora se le voci girano a me mi e stato detto che entro l’anno ci saranno i primi bulloni smontati !
Ma se questi fondi hanno un sacco di soldi perché allora non lo buttano giù tutto ?
O sono come le banche sotto forma di strozzini ?
Mettono i soldi ma li vogliono gestire loro ?
ma te li metteresti i soldi x le spese di condominio quando ancora non hai comprato l appartamento? a volte parlate tanto x fare.
Loro anticipano non mettono , e come chiedere un prestito in banca ….
loro fanno da garante ma gestiscono loro , perché lo dice la legge Stadi …
la speranza sono i privati locali , ma la faccia non se la giocano in una cattedrale nel deserto …
Perché se c’era un profitto garantito c’è li mettevano loro ?…
Siete duri come le pine verdi …
Io spero sempre nel bene che si faccia per la città !
Ciaccio se arriva il FONDO a fare la cattedrale appena si accorgono che sarà ingestibile con costi di mantenimento esagerati ,vedrai chi lo campa la cattedrale sarà nelle spalle delle future generazioni !
Lo Stadio devono farlo con privati che ne apprezzano e che capiscono che deve essere per il bene Comune ,non fare il passo più lungo era l’unico motto giusto detto dal Beatoamato …ha perso la memoria ?
Enrico maremma impestata, te l’hanno detto tre giorni fa. Basta, s’è capito. Il fondo non viene a Empoli per la parte sportiva…ma va’!! Che grande scoperta. Grazie delle tue informazioni preziose. Ne faremo tutti tesoro e quando sarà ti daremo tutti ragione. Anzi, iniziamo ora. Hai ragione.
No mi fate paura! che credete nei benefattori …
ogni giorno c’è chi ripete che senza fondi si fallisce allora secondo voi mettono soldi a babbo morto?
perché non lo fanno i privati , Sammontana , computer gross , se c’è un profitto garantito ? si fanno fottere da un Fondo ?
Sarà che non ci sarà mai un profitto , sarà meglio farlo per la comunità ?
Ma nessuno crede nei benefattori Enrico. Basta. Rimani in tema, che quando vuoi lo sai fare, sei un disco rotto. Abbiamo capito, hai ragione. Ma non vi sono alternative, a meno che tu non abbia i soldi per entrare nella cosa e fare come vuoi tu. Non ti rendere antipatico.
quando li deve sganciare lui, quelli degli altri gli importa una sega
mi raccomando solo o.sservazione e da lontano. xche se ti avvicini ti chiedono Chi siete
Quanti siete Cosa volete?? 100 euro
Andrà alla Juve… Stabia…
Enrico è tornato, dopo qualche giorno di ferie, ossessionato dallo Stadio.
tranquilli arriva Caccavo!!!
Comunque ormai dobbiamo puntare svincolati sulla quarantina, gente dell’ UISP e qualche ragazzotto nei circoli di zona perché quando arriva il freddo sennò non si riesce nemmeno a fare l allenamento
Zitti zitti non ditelo a Stefanelli..
sicuramente allo Stabia la camorra ha il dinero contante
Andrà a spezia che ha più potere di noi
Donati venduto al Pescara