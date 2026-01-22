Mancano ancora undici giorni al suono del fatidico gong che andrà a chiudere anche questa sessione invernale di calciomercato. La deadline è fissata per le ore 20 di venerdì 2 febbraio e saranno undici giorni nei quali capiremo se l’Empoli deciderà o meno di muovere ancora qualcosa, oltre all’unica operazione fin qui ufficializzata: il passaggio in prestito secco di Belardinelli alla Reggiana. Ad oggi, va detto con onestà, è un mercato estremamente silente. Al netto di alcuni rumours emersi e che vi abbiamo puntualmente raccontato, non ci sono situazioni che appaiano realmente vicine alla concretizzazione. Per quanto riguarda il capitolo uscite, restano monitorate le posizioni di Ignacchiti, Carboni e Tosto, ma anche in questo caso non si percepisce aria di addii imminenti. Anzi, diverse piste che nei giorni scorsi sembravano poter prendere quota si sono progressivamente raffreddate.
Discorso molto simile anche sul fronte delle entrate. Il nuovo direttore sportivo Stefanelli, nelle sue prime battute, è stato piuttosto chiaro: eventuali innesti saranno una conseguenza e non la priorità, con l’attenzione rivolta prima a sistemare alcune situazioni in uscita. Al momento non emergono nomi davvero caldi. Ci sono profili seguiti, giocatori che potrebbero eventualmente arricchire le soluzioni a disposizione di Dionisi, ma tra quelli fin qui circolati non c’è nessuno che sembri in grado di alzare in maniera netta il tasso qualitativo dell’organico. Va anche considerato che questa sessione di mercato, per caratteristiche e tempistiche, non sembra offrire grandi opportunità, al netto di un Empoli che nelle ultime sessioni di mercato non ha effettuato grandi esborsi. Il reparto sotto osservazione resta sempre il centrocampo, ma trovare un elemento realmente in grado di spostare gli equilibri non è affatto semplice. La sensazione, come spesso accade, è che qualcosa possa eventualmente muoversi negli ultimi giorni, quando alcune situazioni si sbloccano quasi per necessità, soprattutto per quei giocatori che vogliono cambiare aria e che solo sul finale riescono a trovare la condizione giusta per una nuova destinazione.
Sullo sfondo rimane anche la questione Obaretin, già affrontata su queste pagine. Il Verona continua a spingere, soprattutto nei confronti del Napoli che detiene il cartellino del difensore, ma al momento l’Empoli non prende in considerazione l’ipotesi di interrompere anticipatamente il prestito. Privarsi oggi di Obaretin senza avere in mano un’alternativa valida e pronta sarebbe una scelta difficilmente comprensibile. Come sempre, continueremo a seguire con grande attenzione tutto ciò che potrà svilupparsi da qui alla chiusura del mercato, raccontandovi passo dopo passo le voci e le situazioni che ruotano attorno al mondo azzurro, vedendo se poi queste si concretizzeranno.
Abbiamo perso Pellegri…Konatè deve andare a giocare in serie C ancora non all’altezza nemmeno della serie B…Bianchi è desaparecido…è non c’è urgenza di arricchire il reparto avanzato con minimo un elemento valido?
su Obaretin puoi far muro quanto vuoi, ma se il giocatore vuole andare devi mollarlo…tenerlo controvoglia è sicuramente poco producete.
il centrocampo è il reparto fisicamente e tecnicamente più debole…non serviva minimo un innesto di qualità?
Le idee nuove mi sembrano già vecchie.
Stanno deferendo due dalla Sampdoria.Certe volte anche fare troppo non è mai sinonimo di far bene.MI fa schiantare chi scriveva di portarli ad esempio positivo.Sarebbe un po’ come elogiare la Banca Bassotti…Ormai ci conviene aspettare la sentenza.Magari gli annullano tutto il mercato fatto fino ad ora e si prendono noi..Scherzo eh…
Vabbè quanto all’Empoli, ormai mi diverto guardando gli altri.
Abbiamo capito la gestione del mercato della nostra squadra..
Prima devono capire chi vendere e se riescono a venderli, poi ,se ci rientrano col tempo, si vedrà di prendere qualcuno, ovviamente in prestito.
Non vi affannate ad invocare il mercato, ormai da un po’ ad Empoli si agisce così…
Hanno capito la linea di galleggiamento della squadra che,secondo loro, si salverà anche così abbastanza agevolmente,salvo sorprese che cmq possono sempre esserci.
Banda non Banca
La domanda che mi faccio è: ma se questa stagione in cui vieni da una retrocessione ed hai avuto modo di cedere ed abbassare il monte ingaggi non hai possibilità di fare mercato, come si può pensare che nella prossima stagione (con introiti notevolmente più bassi) si possa migliorare una rosa che avrebbe bisogno di investimenti?
Sono dell’idea, che dovresti provare ad investire oggi, su profili spendibili per la prossima stagione, con l’obiettivo di salvarti in quella attuale perchè difficilmente potrai ottenere di più. In sostanza, un prestito oggi non serve ad una mazza.
spiegaglielo alla societa..
io sono dell idea che ora la priorità sia lo stadio e di farsi 4/5 anni di galleggiamento in serie B in attesa del completamento.
poi , con il nuovo stadio, tenteranno la scalata in serie A attratti da guadagni piu lauti
é 3/4 anni boni che praticamente non si fa mercato in entrata, solo giocatori presi e ripresi (zurko, caputo, maleh etc) oppure prestiti ..
se vedi il trend degli ultimi anni il patrimonio empoli si é indebolito.. di certo non accresciuto
un centrocampista vero e un centravanti. Quando ha parlato il direttore, Pellegri aveva ancora speranze.
O si prendono o si rischia la C, scusate la franchezza
ma che rischi, ven via. La salvezza è facilmente raggiungibile
Io credo che le osservazioni emerse nell’articolo non siano per forza il pensiero della dirigenza soprattutto per quanto riguarda l’inserimento di una punta, che credo sia proprio in cima ai loro pensieri, ma che l’uomo giusto purtroppo si potrà sbloccare solo negli ultimi giorni.
Sul discorso Carboni è chiaro che eventualmente non è l’Empoli a spingerlo via ed avranno senz’altro un sostituto in mente che si potrebbe sbloccare solo in caso di uscita.
A centrocampo non credo che Ignacchiti stia spingendo per uscire e la sensazione è che giocando adesso i vari Mazzitelli e Maleh siano ormai irraggiungibili e non credo l’Empoli abbia voglia di cambiare per cambiare.
In difesa a quanto dice Pedullà non c’è solo il Verona dietro, ma anche il Genoa e sembra più probabile un’uscita che una permanenza, per cui quanto scritto nell’articolo credo discosti dalla realtà secondo me.
Si fa sempre più concreto il fatto che abbiamo mandato via Gemmi, che voleva prendere giocatori, e lo abbiamo rimpiazzato con questo che sta buono a cuccia!!!!.
Prima di tutto non spendere!!!!!!
Con le nuove regole che consentiranno alle squadre che retrocedono dalla A di mantenere più facilmente i giocatori in rosa (con diminuzione degli stipendi in virtù della retrocessione) per l’Empoli sarà sempre più difficile ritornare in serie A ogni anno che passa. Era questo l’anno giusto se volevano provarci. A gennaio con 3-4 acquisti forti si sarebbe potuto tentare …
Ci vorranno sempre i soldi.Se nn vuoi spendere o non puoi, possono cambiare le regole quanto vuoi, ma la politica di mercato resterà quella..Hanno capito che per sopravvivere devono spendere zero sia a livello di mercato che a livello di stadio.Per cui…
X un campionato anonimo come stiamo facendo nn servono acquisti!
Bravissimo, come la penso io.La società ci vede più lungo di noi.Sanno che la portano in base anche così.Poi è chiaro che la palla di cristallo non esiste e le annate possono anche andare storte…Vedi la Salernitana.Ma credo che noi abbiamo una gestione più solida anche a livello dirigenziale…
Siete addomesticabili!
E tu un povero cristo come tutti noi.Bisognerebbe cominciare a nn commentare più qua dentro, come ha già fatto il buon Gandalf.Lui si che non si è fatto addomesticare, mica noi che si dice sempre le stesse cose e si sembra tutti dischi rotti…Tanto qua si farà tutto secondo la mano del tuo caro beatoamato..
Certo un povero bischero , sono Ateo preferisco così…
bravo, meglio ateo che addomesticabile
Dal 31 gennaio arriveranno 3 regali extra liste di qualche squadra con stipendi pagati …..per arrivare 9/10’ quest’anno non servirebbe nessuno e lo sanno bene , sperano che Guarino ,Konate ,Sphendi , Degli Innocenti crescano
Se danno via Obaretin per me tengono e gioca Tosto
Certo se devono prendere un qualcuno degli altri che non ci fa’ cambiare percorso e’ bene giochi chi è di proprietà
A me sembra che ci sia un livellamento verso la mediocrità pauroso. Non mi pare ci sia voglia di lottare, ma solo di galleggiare…così per inerzia.
Paradossalmente, per ora, questo mercato mi lascia ancora più amarezza che quello dell’anno scorso in A dove si prese solo kouame (ovviamente poi rotto anche lui).
E’ veramente deprimente che una società che ha venduto, che ha preso il paracadute, che ha cmq ridotto il monte ingaggi non abbia le capacità economiche di potersi (leggermente) imporre nel mercato di gennaio anche alla luce dell’infortunio di Pellegri rimanendo semplicemente spettatore non pagante di quello che fanno gli altri, accontentandosi poi eventualmente degli avanzi.
Non critico la società, critico la situazione nel senso che se non si può spendere ci credo…però mi sembra paradossale.
Il problema è che se non lotti per qualcosa non crei nulla, non crei nessun valore. Anche se tu avessi in squadra un Messi della situazione (e non ce l’hai) galleggiando in B cosa metti in mostra? come lo valorizzi?
Una annata di transizione ci sta, però boh ho la sensazione che noi la serie A ci si scorda per un bel pezzo. E speriamo sempre e cmq di rimanere in B perchè altrimenti è una catastrofe.
Mi pare sempre più evidente che siamo di fronte a un calcio in cui servono soldi su soldi e che emargina per certi versi il modello Empoli. Tanto di cappello alla società ma, ad oggi, con poco si fa poco
Ricordati il Banco vince sempre!
anche la Banca
risparmiare perché c’è da vendere! mica ci sarà un Americano interessato al 50% dell’Empoli?
Una domanda: il prossimo anno quanto prendiamo di diritti tv?
Niente…
nel senso che in B sono poche centinaia di migliaia di euro
Gli acquisti che servono verranno fatti gli ultimi 2/3 giorni di mercato come del resto è sempre stato fatto…chi non capisce questo molto probabilmente segue molto poco le “dinamiche” dell’Empoli…per chi scrive che “gli ultimi giorni si prendono solo gli scarti rimasti…..” vorrei far presente che i calciatori non sono come una “cassetta di pesche” dove chi arriva prima sceglie le più grosse e da ultimo rimangono quelle più piccole e anche un po marce…di calciatori in vendita ce ne sono a centinaia e non è assolutamente vero che “prima vanno via i più forti” perché dipende dalle necessità e possibilità delle società…specialmente per una società di serie B…potre capire per la Juventus, Inter, Milan, ecc…ma per l’Empoli anche il 2 di febbraio ci saranno sempre in vendita tantissimi calciatori forti che potrebbero fare al caso nostro…
Ma sono solamente io a voler firmare per altri 10 anni a fila di Serie B? Possibile?
sì
La B fatta così? Ti direi di sì. Anche perchè, se vuoi sopravvivere, 10 anni di B non te li puoi permettere.
10 anni posizionandosi tra il terzo e sesto posto…anche senza mai vincere i play-off….si li fermerei subito.
il problema è che con questa proprietà non hai i mezzi per fare 10 anni a quei livelli…e se l’idea è vivacchiare a mezza classifica…vivendo di scommesse e con l’ottavo posto come obiettivo massimo…nel giro di 3 anni vai giù e sparisci.
Possiamo chiacchierare quanto vogliamo … dicendo che non è arrivato ancora nessuno e che siamo a soli 10 giorni dalla chiusura del mercato e fin qui non ci piove è la semplice e pura verità … ma credo che sottotraccia (e sarebbe anche l’ora di agire così) qualcosa in pentola bolle sotto il profilo degli acquisti. Se la società azzurra vuol puntare a quei play off che un po’ tutti noi tifosi sogniamo … basta il mercato fatto questa estate? Forse sì … ma è chiaro che le lacune a centrocampo son sotto gli occhi di tutti (società compresa) … che Pellegri non lo hai più, che pur non preso in considerazione ormai da tempo … non hai nemmeno più l’unico giocatore che sotto l’aspetto fisico ti poteva dar qualcosa (Belardinelli … che almeno a Reggio una mezzoretta nel secondo tempo l’ha giocata). Anche un difensore non sarebbe male acquistarlo … Anche perchè ok, ammettiamo di arrivare ai play off, ma a meno che non si voglia arrivarci per avere il solo obiettivo di chiudere tra le prime 8, se vuoi davvero giocartela per provare a salire … questa squadra ha bisogno di due o tre elementi bravi che sappian colmare più di un aspetto. Troppe volte però ho sentito il mister dire che è contento della rosa che ha e questa … purtroppo è una dichiarazione che non fa altro che far brillare (di gioia) gli occhi al pres. Comunque vediamo quel che verrà fuori da qui al due febbraio …………………….
Anche secondo me gli acquisti li facciamo da ultimo tanto la zona retrocessione non ci tocca al massimo puoi fare 2/3 colpi per rimanere in questa posizione perchè lo sanno tutti che Palermo,Monza e Venezia hanno le rose superiori e ci credono poi c’è un ottimo Frosinone e il Modena queste 5 si giocano un posto noi se ce lo possiamo permettere ci pensiamo il prossimo anno.
Ma non vi è bastato averla fatta per 17 volte, la Serie A? Ma lo sapete che ci sono città e squadre il triplo di Empoli che non l’hanno mai assaggiata nemmeno una volta? O come siete diventati esosi scusate?
no, preferisco il paradiso
Bè … se devo firmare … visto che una firma non è mai cosa da trascurare per la sua importanza … firmo anch’io … ma per 10 anni di serie A … Poi che il campionato di B è COMUNQUE UN CAMPIONATO IMPORTANTE … SU QUELLO NON SI PUO’ CHE ESSER D’ACCORDO, MA 10 ANNI DI B, non fanno parte del nostro DNA! E’ COMUNQUE NATURALE CHE QUANDO CI ARRIVI, SE VA BENE CI RIMANI (in A) due o tre anni … ma va bene così! ……………….
fate solo pena…dovresti lasciare..mi sembra che finanziariamente non possiamo reggere la serie b..attenzione scivolare in serie c come molto probabile sarà un bagno di sangue
però se nonostante questa squadra non abbia strabrillato quest’anno dopo 20 gare ha 8 punti di vantaggio sulla zona play out perchè devi dire che è probabile finire in C? Con 42 43 punti si son sempre salvate, ne mancano 15-16, la vedi così impossibile mantenere la categoria? Sennò si fa per ruzzare. Sicuramente non andremo in A, ma pensare di andare in c dai. Le 2 serie positive (prima 9 punti e poi 7) ci hanno permesso di creare uno scalino importante.
Quello che fa ben sperare … è che nonostante tutto si vede lontano un miglio … che la squadra ha dei margini di miglioramento sia per quel che riguarda i singoli che di reparto … Forse è rimasta qualche remora nelle testa dei tifosi per come è andata a finire lo scorso campionato, ma non per questo si deve pensare che possa finire come l’anno scorso … Ogni campionato fa storia a se! Ok dai punti salvezza bisogna passarci per forza di cose, ma vedo squadre ben peggiori della nostra che ha un solo difetto … quella di non essere continua … ma qualcuno si sorprenderebbe se domani usciremo dal campo con i 3 punti in tasca? Io no? ………………..
Che c’entra si spera ma i giocatori sono i soliti , questa squadra non e entrata nei cuori , per troppe cose … vincere non cambia il pensiero !
Sabato c’erano meno di 4.000 persone e questo è tutto!
E inutile dire vanno aspettati peggiori le cose …
Onestamente per la retrocessione diretta ci sono squadre peggiori per forza/organico/punti, ma per i playout abbiamo meno margine di quello che si crede, per cui se già un pareggio sabato scorso era già un altro mattoncino, anche domani sera è importante per la tranquillità e parlo anche di 1 punto.
Si,io si. Al massimo possiamo sperare in un pareggio domani.
Ma il mister? A questo giro non la fa la conferenza?
Questi siamo e questi rimaniamo fino alla fine del campionato; non c’è alcuna ambizione di arrivare a tutti costi ai playoff, e lo ha ampiamente dimostrato come abbiamo impostato la partita di sabato scorso; nessuna ambizione societaria e nessuna anche da parte dell’allenatore, che si è accodato senza alzare un dito; gli irriducibili sono i vari Fulignati, Obaretin, Lovato e Elia, ma anche loro piano piano si adegueranno. Per quest’anno è così: vinci e poi perdi, c’è poco da fare.
non è che succede così perchè lo fanno apposta. E’ il classico andamento da squadra da mezza classifica. I valori son questi, giochi ogni partita senza troppi vantaggi o svantaggi tecnici, e ogni gara rimane sull’equilibrio, una volta vinci, una volta perdi.
si parlava tanto del vecchio direttore sportivo ma questo non vale un cazzo.
quando c’era il vecchio direttore sportivo si parlava tanto anche di quello che c’era prima. Lo volete capire che a Empoli puoi cambiare 50 ds ma le direttive vengono dall’alto? Il ds deve essere aziendalista. Se il capo ti dice facciamo poco sul mercato perchè va bene così non è che il ds può stipulare contratti. A Empoli forse il solo sigarino Vitale aveva ampi margini di manovra. Critichiamo ogni ds che viene a Empoli, ma non è quello il problema.
Massy il normalizzatore: parafrasando Sandra….
che barba che noia che noya che barba!
…gli va’ bene tutto ..
Certo sentire dire che c’è margini di miglioramento alla 21 giornata le ganza , però ora sta ai giocatori dimostrare , avete sentito Dionisi era contento dell’approccio siamo a posto immaginati se non lo era i che si doveva combinare di peggio ?
Comunque il Beatoamato lo ha detto si prende 1 centrocampista detto prima che si facesse male Pellegri …
2 arrivi Stop a sostituire Belardinelli e Pellegri …