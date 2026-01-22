Mancano ancora undici giorni al suono del fatidico gong che andrà a chiudere anche questa sessione invernale di calciomercato. La deadline è fissata per le ore 20 di venerdì 2 febbraio e saranno undici giorni nei quali capiremo se l’Empoli deciderà o meno di muovere ancora qualcosa, oltre all’unica operazione fin qui ufficializzata: il passaggio in prestito secco di Belardinelli alla Reggiana. Ad oggi, va detto con onestà, è un mercato estremamente silente. Al netto di alcuni rumours emersi e che vi abbiamo puntualmente raccontato, non ci sono situazioni che appaiano realmente vicine alla concretizzazione. Per quanto riguarda il capitolo uscite, restano monitorate le posizioni di Ignacchiti, Carboni e Tosto, ma anche in questo caso non si percepisce aria di addii imminenti. Anzi, diverse piste che nei giorni scorsi sembravano poter prendere quota si sono progressivamente raffreddate.

Discorso molto simile anche sul fronte delle entrate. Il nuovo direttore sportivo Stefanelli, nelle sue prime battute, è stato piuttosto chiaro: eventuali innesti saranno una conseguenza e non la priorità, con l’attenzione rivolta prima a sistemare alcune situazioni in uscita. Al momento non emergono nomi davvero caldi. Ci sono profili seguiti, giocatori che potrebbero eventualmente arricchire le soluzioni a disposizione di Dionisi, ma tra quelli fin qui circolati non c’è nessuno che sembri in grado di alzare in maniera netta il tasso qualitativo dell’organico. Va anche considerato che questa sessione di mercato, per caratteristiche e tempistiche, non sembra offrire grandi opportunità, al netto di un Empoli che nelle ultime sessioni di mercato non ha effettuato grandi esborsi. Il reparto sotto osservazione resta sempre il centrocampo, ma trovare un elemento realmente in grado di spostare gli equilibri non è affatto semplice. La sensazione, come spesso accade, è che qualcosa possa eventualmente muoversi negli ultimi giorni, quando alcune situazioni si sbloccano quasi per necessità, soprattutto per quei giocatori che vogliono cambiare aria e che solo sul finale riescono a trovare la condizione giusta per una nuova destinazione.

Sullo sfondo rimane anche la questione Obaretin, già affrontata su queste pagine. Il Verona continua a spingere, soprattutto nei confronti del Napoli che detiene il cartellino del difensore, ma al momento l’Empoli non prende in considerazione l’ipotesi di interrompere anticipatamente il prestito. Privarsi oggi di Obaretin senza avere in mano un’alternativa valida e pronta sarebbe una scelta difficilmente comprensibile. Come sempre, continueremo a seguire con grande attenzione tutto ciò che potrà svilupparsi da qui alla chiusura del mercato, raccontandovi passo dopo passo le voci e le situazioni che ruotano attorno al mondo azzurro, vedendo se poi queste si concretizzeranno.