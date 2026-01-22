Dopo trent’anni gli azzurri tornano di scena a Carrara. Si gioca domani la seconda di ritorno con l’obbligo per gli azzurri di riscattare la prestazione opaca offerta settimana scorsa. Vediamo le ultime.

In casa azzurra si dovrebbe adottare il 3-4-1-2 come modulo di partenza. Rispetto alla gara con il SudTirol ci si attendono alcune variazioni dalla cintola in su. Potrebbe cambiare completamente il cuore del centrocampo con Degli Innocenti ed Yepes assieme dal primo minuto; Ghion resta comunque in ballottaggio. Shpendi dovrebbe tornare – da ex – dal primo minuto e far coppia in avanti con Nasti. Ilie dovrebbe essere confermato come trequartista. Sulle altre posizioni del campo non ci attendiamo variazioni. Saporiti sarà tra i convocati, da capire invece Curto.

Gli indisponibili sono: Indragoli, Konatè, Pellegri, Curto?

Mister Dionisi sa che serve una prestazione diversa da quella di settimana scorsa per portare a casa i punti. Rammarico per l’assenza dei tifosi.

La Carrarese di mister Calabro si dovrebbe disporre con un 3-5-2. In porta rientra Bleve che recupera da un fastidio, davanti a lui Calabrese, l’ex Imperiale ed Illanes. In avanti è certa la presenza di Abiuso, al suo fianco uno tra Finotto e Rubino. Gli sterni sono Zanon e Belloni (in ballottaggio con Cicconi) mentre in mezzo al campo Zuelli, Schiavi e Hasa.

Il tecnico Calabro chiede ai suoi equilibrio temendo molto le ripartenze degli azzurri.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Bleve; Calabrese, Imperiale, Illanes; Zanon, Zuelli, Schiavi, Hasa, Belloni; Abiuso, Finotto.

3-4-1-2: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Degli Innocenti, Yepes, Moruzzi; Ilie; Shpendi, Nasti