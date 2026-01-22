Dopo trent’anni gli azzurri tornano di scena a Carrara. Si gioca domani la seconda di ritorno con l’obbligo per gli azzurri di riscattare la prestazione opaca offerta settimana scorsa. Vediamo le ultime.
In casa azzurra si dovrebbe adottare il 3-4-1-2 come modulo di partenza. Rispetto alla gara con il SudTirol ci si attendono alcune variazioni dalla cintola in su. Potrebbe cambiare completamente il cuore del centrocampo con Degli Innocenti ed Yepes assieme dal primo minuto; Ghion resta comunque in ballottaggio. Shpendi dovrebbe tornare – da ex – dal primo minuto e far coppia in avanti con Nasti. Ilie dovrebbe essere confermato come trequartista. Sulle altre posizioni del campo non ci attendiamo variazioni. Saporiti sarà tra i convocati, da capire invece Curto.
Gli indisponibili sono: Indragoli, Konatè, Pellegri, Curto?
Mister Dionisi sa che serve una prestazione diversa da quella di settimana scorsa per portare a casa i punti. Rammarico per l’assenza dei tifosi.
La Carrarese di mister Calabro si dovrebbe disporre con un 3-5-2. In porta rientra Bleve che recupera da un fastidio, davanti a lui Calabrese, l’ex Imperiale ed Illanes. In avanti è certa la presenza di Abiuso, al suo fianco uno tra Finotto e Rubino. Gli sterni sono Zanon e Belloni (in ballottaggio con Cicconi) mentre in mezzo al campo Zuelli, Schiavi e Hasa.
Il tecnico Calabro chiede ai suoi equilibrio temendo molto le ripartenze degli azzurri.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
3-5-2: Bleve; Calabrese, Imperiale, Illanes; Zanon, Zuelli, Schiavi, Hasa, Belloni; Abiuso, Finotto.
3-4-1-2: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Degli Innocenti, Yepes, Moruzzi; Ilie; Shpendi, Nasti
Maleh cercato dalla Cremonese insieme a Marianucci…
Bakdanzi va al Genoa..
Sulemani e tornato a Cagliari …
Silletti Entella che lo lascia in prestito …
L’unico che al momento rimane la punta del Catanzaro quello e sempre libero sembra un li vole nessuno…
Che pensavi? se sei in B e cerchi chi è in A, bisogna minimo che non interessino a nessuno della massima serie, poi forse se ne parla.
Era evidente che si tirava i remi in barca, siamo in una zona neutra…. per cui si fa con questi, dal mercato invernale non mi aspetto niente di che….
Fulignati Lovato Guarino Curto Elia Yepes Degli Innocenti Ghion Obaretin Spendi Nasti.
Curto è rotto. Poi giocheresti con 3 destri in difesa? E Obaretin tutto fascia?
Loro giocano a memoria da 3 anni, noi ogni volta si cambia. Con questa cacchio di difesa a 3 e 2 soli a centrocampo…..
Non sapevo di Curto.Qui e’ un’ecatombe.Obaretin si e’ rivelato forte sulla fascia per attaccare.Per questo lo vuole il Verona.Carlo B
Domani bivio del campionato , se perdi vieni risucchiato dietro e nelle condizioni che sia mo rischiamo ….tra infortunati e rosa decimata , immobilismo societario da appagamento e messaggio di accontentarsi , giocatori modesti …..
Speriamo bene
Dionisi e contento così …
e poi tu criticavi Pagliuca
ha detto andava bene l’approccio fatto contro il Sud Tirol …
Se va bene a voi bene ne prendo atto in futuro avrò il modo di controbattere ora sembra che solo io vedo che non va bene?