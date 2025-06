Anche il neopromosso alla serie A, Pisa, sarebbe sulle tracce di Liberato Cacace. A scriverlo è proprio l’edizione pisana de “Il Tirreno” che evidenzia come il laterale sinistro neozelandese sia finito nei radar della società nerazzurra. Ovviamente il Pisa deve ancora sciogliere il nodo legato al prossimo allenatore, dopo che Inzaghi ha lasciato in direzione Palermo. Una valutazione più attenta, come possiamo immaginare, verrà quindi fatta anche con colui che poi avrà l’onere della guida tecnica.

Cacace è indubbiamente uno di quei giocatori sulla lista delle cessioni. Salvo rinnovi contrattuali, che non sono nell’aria, ha un contratto in scadenza nel 2026 e quindi questa è l’estate giusta. Difficile pensare ad una plusvalenza (come già detto in passato) visti i 4 milioni speri per averlo dal St-Truiden nel 2022. Quello di tre milioni, o qualche soldo meno con una contrapartita (ed il Pisa potrebbe avere un giocatore d’interesse), potrebbe essere il prezzo giusto per la cessione.

Un mercato che quindi si muove anche intorno a Cacace, con le settimane prossime che ci diranno di più.