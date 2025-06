Anche per Giuseppe Pezzella il futuro potrebbe essere lontano da Empoli. Il calciatore campano, reduce da una stagione tutto sommato positiva nonostante la retrocessione, piace a numerose squadre del massimo campionato. E di fronte a un’offerta interessante sarebbe difficile, per lui e per la dirigenza azzurra, dire di no. La scorsa settimana vi abbiamo riferito di un potenziale interesse della Fiorentina, che molto probabilmente si priverà di Parisi ed è quindi alla ricerca di un laterale sinistro di scorta.

Nelle ultime ore registriamo l’interesse di altre due squadre, nella fattispecie il Torino e la Lazio. Entrambe le formazioni vorrebbero cambiare interpreti sulla fascia mancina e hanno cominciato a prendere informazioni su Pezzella, che ha un costo relativamente basso e sicuramente ha uno stipendio in linea con i loro budget finanziari.

Il valore attuale del calciatore è di circa due milioni e mezzo (fonte transfermarkt.com) e, a un anno dalla scadenza, l’Empoli potrebbe voler monetizzare con la sua cessione.