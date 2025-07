Su queste pagine avevamo scritto, in tempo non sospetti, che il Torino aveva messo nella lista dei preferiti anche il nome di Giuseppe Pezzella. Il terzino azzurro fa parte di quella fronda di senatori che non fanno più parte del progetto e destinati alla partenza, vuoi per uno stipendio non in linea con la B, vuoi per la semplice volontà di cambiare. Inoltre Pezzella ha un contratto fino a giugno 2026 e si vuole evitare che se ne vada a parametro zero. Certo, proprio la scadenza ravvicinata può far abbassare il costo del cartellino, ma la priorità è quella di recuperare qualcosa dal punto di vista monetario.

Torino ed Empoli stanno lavorando per aggiustare gli acquisti di Anjorin da una parte e di Pellegri dall’altra, e nell’ambito di queste discussioni pare sia entrato anche il nome di Pezzella, una soluzione low cost per i granata per completare la fascia sinistra. Il ds Vagnati ha chiesto informazioni sulla possibilità di arrivare anche al laterale campano, trovando massima disponibilità da parte di Gemmi. Vedremo se queste chiacchiere potranno portare a un nuovo affare tra Empoli e Torino: ovviamente per Pezzella sarebbe un’ottima soluzione che lo porterebbe a rimanere in Serie A, mentre l’Empoli riuscirebbe a ottenere un’altra importante cessione.