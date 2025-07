Ola Solbakken ha già salutato il sodalizio empolese, tornando alla casa madre Roma. Ma non rimarrà nella Capitale. I giallorossi, infatti, non intendono puntare su di lui e mirano a trovargli una collocazione in tempi rapidi. Nelle scorse settimane si era mosso il Rosenborg, che aveva abbozzato una proposta di prestito per ingaggiare l’ala norvegese. Un affare che sembrava potersi sbloccare a breve ma che ha avuto un rallentamento significativo.

Ne ha approfittato così un’altra compagine norvegese, il Brann, che si è inserito chiedendo info alla Roma. Naturalmente i giallorossi sono aperti al dialogo e dalla Norvegia sono arrivate risposte positive su un eventuale arrivo a titolo temporaneo.

Così Solbakken si trova a un passo dal tornare a casa, ma può decidere quale formazione farà maggiormente al caso suo tra Brann e Rosenborg.