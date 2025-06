Diciamocela tutta, Ola Solbakken non ha lasciato un’impronta indelebile nel suo passaggio a Empoli. Arrivato per rafforzare in estate il reparto offensivo, non ha mai inciso nonostante mister D’Aversa abbia provato a coinvolgerlo il più possibile. La sua stagione è stata pressoché fallimentare e farà ritorno alla Roma per fine prestito. Tuttavia, il calciatore non è destinato a rimanere: dopo tre prestiti (Olympiacos, Urawa Reds ed Empoli appunto) la società capitolina non ha ancora visto segni di miglioramento e, pur alla presenza di un contratto fino al 2027, si priverà del calciatore.

In questo momento la cosa più probabile è un nuovo approdo in patria. La Roma scovò Solbakken nel Bodo/Glimt nel gennaio del 2023: a convincere la dirigenza giallorossa furono anche le prestazioni europee dell’attaccante norvegese che, per struttura fisica e qualità tecniche, avrebbe potuto inserirsi con profitto nel campionato nostrano. Dalla Norvegia il sito www.avisagaula.no si parla di un interessamento del Rosenborg, alla ricerca di un laterale offensivo destro dopo la probabile partenza del promettente Marius Broholm, vicino all’accordo con il Lille.

Il Rosenborg (attualmente terzo nella Serie A norvegese dopo 11 giornate) avrebbe messo sulla lista dei suoi desideri proprio Solbakken, facilmente raggiungibile (da vedere se a titolo definitivo o in prestito) visto che la Roma non punterà su di lui. Dopo due anni e mezzo e poche soddisfazioni, l’ormai quasi ex azzurro potrebbe tornare a casa.