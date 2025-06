Ighli Vannucchi ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it. L’ex calciatore, in quest’intervista, ha parlato del passato e del presente dei club che hanno fatto parte della sua carriera e dell’attualità calcistica. Nell’estratto che segue, l’opinione di Vannucchi sull’Empoli, che ripartirà dalla guida tecnica di Guido Pagliuca.

Parliamo di una delle sue ex squadre, cioè l’Empoli. Guido Pagliuca è l’uomo giusto per tentare subito la risalita nella massima serie, come da programmi societari?

“Oltre ad augurarmelo, penso assolutamente di sì. L’Empoli è una società maestra nella scelta degli allenatori, bravissima nel concedere loro totale fiducia”.



Vannucchi, lei ha giocato in tante squadre. Per questo motivo, le chiedo quella che più le è rimasta dentro.

“Diciamo che l’Empoli è stata la moglie e la Salernitana l’amante. Queste sono state le due squadre più importanti della mia carriera. Con la Salernitana ho vissuto il mio primo anno di Serie A, con l’Empoli ho avuto il mio sviluppo come calciatore, fino a raggiungere degli ottimi livelli. (…)”.