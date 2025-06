Con Guido Pagliuca adesso ufficialmente in sella agli azzurri, il mercato piò davvero entrare nel vivo e con questo la costruzione della nuova squadra. Il primo tassello potrebbe seriamente essere quell’Edoardo Saporiti di cui avevamo scritto otto giorni fa. Sembra essere davvero vicina la chiusura dell’affare con il giocatore che si appresterebbe a firmare un triennale con gli azzurri, mettendosi cosi a disposizione già dal primo giorno di ritiro.

Saporiti è uno svincolato della Lucchese, tra l’altro fallita, e quindi arriva senza dover acquistare il cartellino. Genovese, classe 2001, si parla di un elemento che può giocare sia da trequartista che da seconda punta. Si può quindi ben inserire sia che davanti si vada 2-1, che si opti per l’ 1-2. Il giocatore era seguito da tempo dall’equipe degli osservatori di Monteboro, certo il fatto di non dover trattare con un altro club ha sicuramente facilitato il tutto. I prossimi giorni potranno essere quelli del nero su bianco con il contratto che potrà essere depositato ma non prima di entrare in Luglio. Saporiti è però molto, molto vicino!