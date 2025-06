Come già anticipato in tempi non sospetti, sarà la settimana del 7 Luglio quella che rivedrà la squadra tornare al lavoro. Da quanto emerso ieri, come ascoltabile anche dalla conferenza stampa, si dovrebbe iniziare proprio in quella data con tutti i test fisici e medici, per poi arrivare al 10 che dovrebbe essere l’appuntamento con il primo allenamento sotto la guida di Guido Pagliuca. Ovviamente nei prossimi giorni arriveranno da parte del club tutte le informazioni precisi. La “notizia” è che però si torna a fare un ritiro integralmente casalingo. Non ci sarà quindi la parentesi in montagna che aveva ormai condizionato le ultime estati.

Si lavorerà tra il Sussidiario e Monteboro, e proprio in via dei Pianezzoli, presso “Casa Azzurri”, ci sarà il quartier generale dove il gruppo stazionerà per circa tre settimane. Dovrebbe essere incluso anche un lavoro in piscina. Nei prossimi giorni dovrebbero essere poi definite le prime amichevoli estive che, con grande probabilità, si dovrebbero tenere sul campo di Petroio.

Ancora un pizzico di attesa ma tra non molto – in mezzo ai tanti discorsi di mercato che ci accompagneranno fino a settembre – torneremo anche a parlare di pallone.