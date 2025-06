Non sarà sicuramente in maglia azzurra il futuro prossimo di Marco Silvestri. Il portiere ex Udinese, arrivato nel mercato di gennaio dalla Samp, non ha lasciato sicuramente una buona impressione ed ancora è negli occhi di tutti il clamoroso errore di Marassi che ci è costato due punti preziosissimi. Oltretutto Silvestri è in scadenza di contratto, dal prossimo primo luglio non sarà in ogni caso un tesserato dell’Empoli. Per lui si dovrebbe prospettare una stagione in serie B, infatti la Reggiana avrebbe già contattato il giocatore con un accordo di massima che sarebbe già in cantiere.

Con grande probabilità dovremmo quindi rivedere Silvestri da avversario nelle due gare che giocheremo contro i granata