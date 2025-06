Come specificato ieri in conferenza dal ds Gemmi, la difesa è uno dei reparti che necessita di maggiore intervento, visto che dopo le partenze di Viti, Ismajli e Marianucci si aggiungerà probabilmente anche quella di Goglichidze, che ha molto mercato in Italia e all’estero. Occorre quindi fare degli interventi mirati, andare a prendere calciatori funzionali al gioco di Pagliuca. Il rientro di Guarino è sicuramente un punto di partenza, ma è chiaro che dovranno essere ingaggiati almeno 3-4 elementi su cui basare la difesa del prossimo anno.

Uno dei nomi graditi è quello di Valerio Mantovani, di rientro all’Ascoli dopo la stagione in prestito al Bari. Classe ’96, Mantovani sarebbe un perfetto calciatore per la categoria e andrebbe a conferire un po’ di esperienza a un reparto che potrebbe essere molto giovane e inesperto. Dopo la trafila nelle giovanili del Torino, il difensore romano ha vestito le maglie di Salernitana, Alessandria, Ternana, Ascoli e, appunto Bari.

Il suo valore attuale si aggira attorno ai 600 mila euro e potrebbe essere la scelta giusta nel reparto arretrato. Attenzione però ad altre squadre concorrenti: lo stesso Bari lo vorrebbe confermare, magari prendendolo a titolo definitivo; ma anche il Monza ha fatto un sondaggio per capire se ci sono i margini per portarlo in Brianza. Mantovani può essere il tassello ideale ma l’Empoli dovrà battere la concorrenza di almeno queste due squadre.