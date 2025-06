Vi abbiamo riportato nella serata di ieri dell’inserimento della Fiorentina su Jacopo Fazzini e quest’oggi stanno arrivando conferme sul forte interesse dei viola verso il giocatore, già manifestato durante l’ultimo mercato di gennaio.

La trattativa procede spedita e il centrocampista, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, avrebbe già trovato una bozza d’accordo dopo i contatti delle ultime ore tra i suoi agenti e i dirigenti del club di Commisso e da quanto arriva da Firenze a inizio prossima settimana si conta di chiudere l’operazione. L’ultimo ostacolo è rappresentato dalle diverse cifre che attribuiscono le due società al giocatore con la Fiorentina che offre 8 milioni + bonus mentre l’Empoli chiede almeno 10+ bonus. Ovviamente la Fiorentina spera di abbassare la cifra finale vista anche la retrocessione della squadra azzurra e la necessità di vendere Fazzini.

La volontà rimane comunque quella di chiudere l’operazione all’inizio della prossima settimana con la Fiorentina che ormai ha sorpassato tutte le altre squadre nella corsa al giocatore.

AGGIORNAMENTO ORE 19:40

In questi minuti arriva un importante aggiornamento su questa operazione; è stato trovato l’accordo anche tra Empoli e Fiorentina per il trasferimento in viola di Jacopo Fazzini. Da quanto arriva da Firenze, la Fiorentina verserà all’Empoli 10 milioni più un conguaglio di 2 milioni di bonus legato alle prestazioni del centrocampista. Per il giocatore pronto un contratto di cinque anni. Nei prossimi giorni arriverà anche il comunicato ufficiale delle società.