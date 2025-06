Tra i tanti calciatori che salutano definitivamente Empoli c’è anche Youssef Maleh. Il centrocampista marocchino farà infatti ritorno al Lecce dopo la sua seconda stagione in maglia azzurra, un’annata purtroppo non fortunata, e non solo per la retrocessione del club di Monteboro. Maleh ha infatti dovuto fare i conti con un infortunio che lo ha costretto a concludere anzitempo il campionato, privando l’Empoli di un elemento che sarebbe potuto risultare importante nella parte finale della stagione. Va ricordato che su Maleh l’Empoli vanta un diritto di riscatto, ma – come già riportato – la società ha scelto di non esercitare questa opzione per nessuno dei calciatori in prestito, e dunque anche per l’ex Venezia e Fiorentina non ci sarà eccezione.

Il ritorno a Lecce, tuttavia, potrebbe non essere solo di passaggio. Secondo quanto filtra dal Salento, il nuovo allenatore dei giallorossi, Eusebio Di Francesco, avrebbe speso parole lusinghiere nei confronti del centrocampista, indicandolo come un profilo interessante su cui lavorare per costruire la nuova squadra. Maleh comincerà dunque la prima parte del precampionato con il Lecce, e saranno poi gli sviluppi del mercato a definire se resterà in Puglia o se invece troverà una nuova destinazione. Quel che è certo – e lo diciamo anche con un pizzico di dispiacere – è che Youssef Maleh non vestirà più la maglia dell’Empoli né calcherà il prato del “Carlo Castellani”.