Emergono ulteriori retroscena sull’incontro di ieri tra Empoli e Fiorentina per il passaggio di Jacopo Fazzini in viola. L’accordo è ormai stato raggiunto e mancano soltanto gli ultimissimi dettagli prima dell’ufficialità. Ma nei discorsi tra le due società, come riporta FirenzeViola, è spuntato un altro nome di un giocatore azzurro di forte interesse per la Fiorentina; è Tino Anjorin.

Il centrocampista classe 2001 piace molto a Pradè e nell’incontro di ieri tra Fabrizio Corsi da una parte e Pradè e Ferrari dall’altra, la Fiorentina si sarebbe informata sul suo conto ma l’Empoli al momento resiste e non avrebbe aperto alla cessione visto che la volontà azzurra sarebbe quella di provare a trattenere il giocatore, anche se resta un ipotesi difficile. Anjorin, come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi, è seguito anche da altre squadre, su tutte Atalanta, Torino e Roma con quest’ultima che avrebbe il nome del centrocampista inglese in cima alla lista.

Ovviamente sappiamo come funziona il mercato con le situazioni che possono completamente cambiare da un giorno all’altro. Vedremo le eventuali offerte che arriveranno visto che l’Empoli dovrà tener conto che metà incasso sarà destinato al Chelsea.