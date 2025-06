Non è un mistero che il laterale sinistro neozelandese Liberato Cacace sia destinato a lasciare la maglia azzurra in questa sessione di calciomercato. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato dell’interesse del Cagliari ma anche quello del neopromosso Pisa. Secondo quanto si apprende dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport le due formazioni si stanno contendendo le prestazioni del calciatore. Da quanto emerso la società sarda muoverà passi verso gli azzurri. La richiesta si aggira attorno ai 3 o 4 milioni e sembra poter rientrare nel budget della formazione rossoblù.

Allo stesso tempo nella città della torre pendente non si starà a guardare, la duttilità del calciatore lo rende appetibile. Sia nella difesa a tre che in quella a quattro può dare il suo contributo nelle due fasi sulla fascia sinistra. La sua capacità di adattamento gli ha permesso di ricoprire il ruolo di trequartista, ma questa come ben sappiamo nella stagione appena andata in archivio è stata frutto dell’emergenza che per reali doti del calciatore in quella zona di campo. Nel caso approdasse in rossoblù troverebbe tre ex azzurri: ovvero Luperto, Marin e Piccoli in caso contrario a Pisa troverebbe a giocarsi il posto verosimilmente con Samuele Angori, calciatore che fino allo scorso anno era di proprietà del club di Monteboro.