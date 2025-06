Gabriele Guarino e Stiven Shpendi, tra i ragazzi di rientro dai prestiti, sono sicuramente tra i più attesi. Non a caso il Presidente Corsi, parlando in conferenza dopo la sconfitta con il Verona, fece proprio i loro nomi in ottica ricostruzione. Ambedue arrivano dall’esperienza, proprio in serie B, con la Carrarese. Una stagione positiva e di crescita per entrambi. Di loro abbiamo chiesto a chi li ha osservati da vicino, come fatto dal college de “Il Tirreno”, Luca Santoni. Per entrambi gli abbiamo chiesto un giudizio generale ma anche cosa maggiormente lo ha colpito e dove c’è da crescere. Queste le sue parole:

Su Guarino: ” Gabriele qua ha lasciato un ottimo ricordo, devo dire che ha fatto benissimo. Da ricordare che lui si è messo in evidenza nella seconda parte di stagione, nella prima Calabro lo ha impiegato poco anche per via di alcuni guai fisici. La sensazione è che sia un ragazzo che tenda ad avere delle ricadute sui problemi muscolari, e questo potrebbe essere il suo tallone d’Achille. Come detto, però, nella seconda parte di stagione ha trovato continuità ed è stato praticamente sempre titolare. Lo ritengo uno dei protagonisti della volata salvezza della Carrarese, è stato il giocatore che in difesa ha alzato maggiormente il livello qualitativo. E’ cresciuto tantissimo rispetto al ragazzo che avevamo visto ad inizio stagione, la sua è stata un’evoluzione importantissima. In questa categoria faccio fatica a parlare di “problemi” tecnici, se c’è la tenuta atletica è un giocatore che può fare la differenza. Il fatto che sia un componente dell’Under 21 che fa gli europei non è un caso. Ovviamente come tutti i giovani, anche quelli bravi come lui, ci possono essere degli errori, a volte anche veniali. In questo molto conta anche l’esperienza che, nel suo caso specifico, arriverà con il tempo. Mi devo ripetere dicendo che per la B questo è un giocatore importante, per noi lo definisco decisivo. E’ un ragazzo che ha anche attitudini offensive, ha fatto un paio di gol e si sa rendere pericoloso anche sotto la porta avversaria; soprattutto sulle palle da fermo. Bravo in marcatura, bravo nel gioco aereo e sa sfruttare molto bene il suo fisico. A mio avviso soffre un po’ nelle accelerazioni, ed in questo forse potrebbe inficiare quell’aspetto muscolare di cui abbiamo già parlato. Nell’uno contro uno può soffrire un avversario più veloce. Giocatore comunque di grande prospettiva e che ha già una spiccata personalità.“

Su Shpendi: ” Per quanto riguarda la tecnica di base del ragazzo non ci sono discussioni, è ottima. E’ però un giocatore che deve diventare sicuramente più concreto sotto porta, deve migliorare tanto da quel punto di vista e per un attaccante non è poco. Ha giocato tanto ma ha segnato, a mio avviso, poco. Quattro gol e due assist. Inizialmente si è fatto un po’ fatica a capire se doveva essere una prima od una seconda punta, se gioca meglio da punta isolata o ha bisogno di un compagno con magari maggiori centimetri e maggiore fisicità. Ha fatto fatica a trovare il suo giusto posizionamento sul terreno di gioco, quella che è la sua dimensione. Ha avuto dei problemi fisici anche lui che in parte lo hanno frenato e non gli hanno permesso di trovare continuità atletica. E’ un ragazzo che va a cercare spesso lo “scontro” nell’uno contro uno e cerca spesso il contatto con l’avversario. A mio avviso lui riesce a dare il meglio di se quando riceve palla, spalle alla porta, e poter far metri accelerando. E’ bravo nel gioco di rimessa ed anche nel dialogo con i compagni si è sempre distinto, però per un attaccante conta molto il buttarla dentro; mi ripeto, lo so, ma lì è stato poco incisivo. Ragazzo al quale non si può dir niente per quanto riguarda il carattere ed il cuore che mette in ogni prestazione. Se trova regolarità fisica e di impiego, ha sicuramente le carte in regola per far bene in questa categoria, molto importante sarà la fiducia che gli darà l’Empoli.“