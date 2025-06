In queste ultime ore l’attenzione si è concentrata in gran parte sulla vicenda legata a Jacopo Fazzini, ormai prossimo alla firma con la Fiorentina. Tuttavia, la situazione del fantasista non è l’unica in uscita a tenere banco in casa Empoli. Un altra situazione che sembra avviarsi verso una possibile definizione riguarda il giovane difensore georgiano Saba Goglichidze. Sul classe 2004 si è scritto e detto molto nelle scorse settimane, con diversi club che hanno manifestato interesse per il suo profilo. Ma così come accaduto con Fazzini e la Fiorentina, anche in questo caso ci sarebbe una società che nelle ultime ore avrebbe preso il sopravvento nella corsa al giocatore: si tratta dell’Udinese.

Il club friulano avrebbe infatti messo sul piatto una proposta economica considerata molto interessante sia per l’Empoli sia per l’entourage del calciatore. Secondo quanto filtra da fonti vicine all’ambiente bianconero, l’offerta dell’Udinese si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di euro, cifra che potrebbe convincere la dirigenza azzurra a cedere il cartellino del giovane difensore. Da parte sua, Gogli non avrebbe posto veti al trasferimento, anzi: la possibilità di approdare in una realtà come quella friulana, che da anni valorizza giovani profili, sarebbe accolta con entusiasmo, anche in virtù di maggiori opportunità di impiego.

A differenza della trattativa per Fazzini, in questo caso non si è ancora giunti ai dettagli finali, ma l’impressione è che la prossima settimana possa essere decisiva per capire l’evoluzione della vicenda. L’Udinese fa sul serio, ha messo la freccia per spostarsi nella corsia di sorpasso e la trattativa con l’Empoli è ora da seguire con grande attenzione. Da evidenziare però, come apprendiamo da un noto sito calcistico d’oltremanica, che anche in Inghilterra si segue attentamente il georgiano; infatti sia Sunderland che Nottingham Forest starebbero preparando un’offerta da proporre al club azzurro.