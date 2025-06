Con la partenza sicura di Sambia ed Ebuehi (a cui si aggiunge quella probabile di Gyasi, come paventato da Gemmi in occasione della conferenza stampa di presentazione di Pagliuca) e con la conferma della difesa a tre, diventa importante trovare nuove soluzioni per la corsia destra. Sarà un vero e proprio restyling, dal momento che per questo ruolo il tecnico avrà a disposizione materiale completamente nuovo. L’intenzione è quella di puntare su calciatori giovani e in rampa di lancio, che possano trovare in Empoli un ideale trampolino per la loro carriera.

Secondo il portale Seriebnews, la dirigenza azzurra si sarebbe messa sulle tracce di Marco Palestra, laterale destro di proprietà dell’Atalanta che quest’anno ha esordito in Serie A mettendo a referto un totale di nove presenze. Palestra è un classe 2005 e si integrerebbe perfettamente con il modulo di Pagliuca. Il suo valore attuale supera i tre milioni di euro ed è quindi difficile che l’Atalanta se ne voglia privare a costi modici. L’impressione è che il club orobico voglia darlo via solo in prestito secco, per saggiarne le qualità e per dargli maggiore continuità.

Inutile dire che Palestra rappresenterebbe in pieno l’identikit disegnato dalla dirigenza empolese, essendo un calciatore giovane di qualità e di prospettiva, con ampi margini di miglioramento. Un tassello che poi toccherà a Pagliuca saper gestire e valorizzare.