Scegliere l’attaccante sarà una delle mosse più delicate e importanti della stagione. Non ci saranno conferme né cavalli di ritorno dai prestiti in questo ruolo e si dovrà ricostruire praticamente da capo l’intero reparto. Al momento in rosa ci sono Shpendi e Konaté, ma chiaramente non possono bastare né qualitativamente né numericamente. Così il direttore sportivo Gemmi si sta guardando attorno per scovare le punte giuste per il gioco di Pagliuca.

Nelle ultime ore si è parlato anche di un calciatore che il mister conosce benissimo e che potrebbe arrivare a Empoli in virtù del suo status di “svincolato”. Si tratta di Leonardo Candellone, che Pagliuca ha allenato nei suoi due anni alla Juve Stabia. Come detto, il calciatore è a scadenza e, anche se i campani gli hanno offerto il rinnovo, non è detto che scelga di rimanere.

Scuola Toro, classe ’97, Candellone è una seconda punta strutturata che lavora molto per la squadra. I colleghi di Castellammare sottolineano che parte del merito dell’esplosione di Adorante sia proprio sua: Candellone, con i suoi movimenti, metteva il centravanti nelle migliori condizioni. La sua carriera si è divisa con le maglie di Gubbio, Ternana, SudTirol, Pordenone, Bari, ancora SudTirol, nuovamente Pordenone prima di approdare alla Juve Stabia. Nel 2020 era stato acquistato dal Napoli, ma i partenopei lo avevano girato immediatamente al Bari.

Candellone può rappresentare per l’Empoli una soluzione a costo zero e Pagliuca, che lo conosce bene, può farlo rendere meglio come a Castellammare.