Stiamo entrando nell’ultima settimana ufficiale della stagione sportiva 2024/2025, una stagione purtroppo segnata dalla retrocessione dell’Empoli dalla Serie A alla Serie B. Ma ormai lo sguardo è già rivolto al futuro, alla ricostruzione di una squadra che avrà il dovere di ben figurare nel prossimo campionato cadetto. Manca poco più di una settimana all’apertura ufficiale del calciomercato, quando sarà possibile iniziare a depositare i contratti e formalizzare i movimenti. Tuttavia, il mercato è già cominciato anche intorno all’Empoli: si rincorrono le prime voci, e un paio di operazioni – una in entrata e una in uscita – risultano ormai praticamente definite. Il primo passo, quello più importante, era sistemare la panchina. E da qualche giorno Guido Pagliuca è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Empoli. Sarà lui il timoniere di questa nuova avventura in Serie B, e spetterà alla società costruire un organico competitivo che il tecnico potrà plasmare nel corso del ritiro e della stagione.

USCITE

Verrebbe quasi da dire che, fatta eccezione per pochi elementi, l’intera rosa attualmente sotto contratto fino al 30 giugno è destinata a cambiare volto. In questa fase, infatti, è molto più semplice elencare chi non ha voci di mercato intorno a sé, piuttosto che il contrario. Tra i vari prestiti su cui l’Empoli non eserciterà il diritto di riscatto, i giocatori in scadenza naturale di contratto e quelli che quasi certamente verranno ceduti, i profili che potrebbero restare si contano davvero sulle dita di una mano. Al netto di alcuni giovani destinati a rimanere in seno alla prima squadra – pensiamo a elementi come Seghetti, Tosto o Campaniello – i calciatori su cui, al momento, si registrano meno movimenti di mercato sono tre: Alberto Grassi, Emmanuel Gyasi e Giuseppe Pezzella. Quest’ultimo, va detto, ha comunque attirato qualche timido sondaggio. Secondo quanto dichiarato dal direttore sportivo Roberto Gemmi, però, anche per Grassi e Gyasi si prevede un futuro lontano da Empoli. In questi due casi, però, i tempi potrebbero allungarsi, con un’eventuale definizione delle rispettive uscite rimandata addirittura agli ultimi giorni di mercato.

Guardando più da vicino le operazioni in uscita dell’Empoli, c’è già un primo affare ufficialmente concluso: si tratta del giovane Marianucci, che da qualche giorno è un nuovo calciatore del Napoli. Un’operazione definita in anticipo rispetto all’apertura ufficiale del calciomercato, e che testimonia come il club azzurro stia già muovendo i primi passi nella direzione della ricostruzione. L’attenzione maggiore, però, è tutta rivolta alla trattativa che riguarda Jacopo Fazzini. Il centrocampista, vero gioiello della “bottega” di Monteboro, è ormai ad un passo dalla Fiorentina. L’accordo tra i due club potrebbe essere formalizzato entro la prossima settimana: l’Empoli dovrebbe incassare una cifra di 10 milioni di euro, più altri 2 milioni legati a bonus. Una cessione importante, attesa e che potrebbe rappresentare uno dei passaggi chiave per far partire il nuovo corso tecnico. Resta in divenire anche la situazione legata a Liberato Cacace. L’esterno neozelandese è al centro di un vero e proprio duello di mercato, con Cagliari e Pisa pronte a contenderselo. Al momento, i sardi sembrano leggermente in vantaggio nella corsa al giocatore. Infine, si monitora con attenzione la posizione del difensore georgiano Saba Goglichidze. L’Udinese continua ad essere in prima fila per assicurarselo, ma negli ultimi giorni non sono mancati segnali d’interesse anche da club inglesi. La situazione resta aperta, ma appare sempre più probabile che il futuro del giovane difensore possa essere lontano dal “Castellani”. Attenzione poi ad Anjorin che è seguito da molti club (Fiorentina e Torino su tutti) e che di qui a qualche giorno potrebbero vivere situazioni di mercato più intense.

ENTRATE

Parlando degli innesti che andranno a comporre l’ossatura della nuova squadra in vista della stagione 2025/26, è corretto sottolineare come, in questa fase preliminare del calciomercato, regni ancora una certa nebulosità. La maggior parte dei nomi circolati finora si riferisce infatti a semplici indiscrezioni, voci di corridoio e manifestazioni d’interesse – elementi che, pur plausibili, non si sono ancora concretizzati in vere e proprie trattative. Fa eccezione, però, un’operazione ormai in dirittura d’arrivo. Parliamo di Edoardo Saporiti, trequartista offensivo classe 2001, reduce da un’ottima stagione con la maglia della Lucchese. Come già anticipato nei giorni scorsi, il giocatore è ad un passo dalla firma con l’Empoli. A confermare l’imminente chiusura dell’accordo è stato lo stesso club di Monteboro, che ha fatto sapere come la prossima settimana dovrebbe arrivare la definitiva formalizzazione dell’intesa per un triennale. Come anticipato dal direttore sportivo Roberto Gemmi, i due reparti su cui l’Empoli si concentrerà in maniera prioritaria nel corso di questa sessione estiva di calciomercato sono l’attacco e la difesa. In queste settimane sono già emersi alcuni nomi, segnalati come profili di concreto interesse per la società, anche se – va riprecisato – al momento non si è ancora entrati nella fase operativa o di definizione.

Uno dei giocatori più attenzionati è senza dubbio Guglielmo Mignani, attaccante classe 2002 della Pianese, autore di una stagione importante in Serie C. Con il club toscano ci sono già stati dei primi contatti e non è escluso che possa essere uno dei primi volti nuovi del nuovo Empoli. Piace anche Candellone della Juve Stabia, reduce da una stagione positiva sotto la guida proprio di Guido Pagliuca, attuale tecnico azzurro. E poi ci sono quelli che, per pedigree e prospettive, rappresentano i sogni di mercato: Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino, entrambi di proprietà del Napoli che hanno giocato in prestito rispettivamente con Reggiana e Frosinone, e Vanja Vlahovic dell’Atalanta, protagonista con la seconda squadra orobica in Serie C. Due obiettivi ambiziosi, per i quali però si registra una forte concorrenza anche da parte di club di Serie A, un fattore che potrebbe complicare l’eventuale affondo. Per quanto riguarda il reparto arretrato, il nome di Valerio Mantovani – lo scorso anno al Bari ma di proprietà dell’Ascoli – è stato sondato, con primi contatti già avviati con l’entourage del giocatore. Non dispiace nemmeno Milos Milicevic, difensore del Casarano classe 2006, così come l’esterno destro Palestra, di proprietà dell’Atalanta. Più defilata, ma comunque da monitorare, la pista che porta a Sergi Dominguez, giovane difensore centrale di proprietà del Barcellona. Lo stesso Gemmi ha confermato un contatto iniziale, precisando però che si tratta di un’operazione complicata per tempistiche e condizioni. C’è poi sul taccuino anche il nome di Niccolò Fortini classe 2006, lo scorso anno con Pagliuca ma di proprietà della Fiorentina; il ragazzo partirà in ritiro con i viola, in caso di prestito l’Empoli è in pole.

Questi sono soltanto i primi nomi che ruotano attorno all’Empoli in un mercato che si preannuncia lungo, complesso e ricco di incroci. Alcuni dei giocatori citati potrebbero diventare protagonisti in maglia azzurra, altri rimanere soltanto suggestioni di inizio estate.