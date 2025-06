Oltre a Fazzini, per il quale sembra mancare solo l’ufficialità, e Anjorin, conteso da molte squadre italiane, la Fiorentina ha messo gli occhi addosso su un altro calciatore che nell’ultima stagione ha vestito la maglia azzurra: Mattia Viti. Il centrale di proprietà del Nizza difficilmente rimarrà in Costa Azzurra e dopo due prestiti – Sassuolo e, appunto, Empoli – potrebbe tornare nuovamente in Italia. La Fiorentina è vigile e potrebbe tentare l’affondo già nei prossimi giorni, forte della volontà del ragazzo di tornare in Serie A. Lo afferma l’esperto di mercato Alfredo Pedullà.

La Fiorentina ha già sondato il terreno, forte del fatto che l’idillio tra Viti e il Nizza non è mai sbocciato, nonostante i francesi lo abbiano pagato ben 15 milioni. Da vedere la formula, se nuovamente un prestito o un acquisto a titolo definitivo. Le ultime indiscrezioni parlano di un prestito con diritto di riscatto a 4/5 milioni. L’Empoli sarà spettatore della vicenda non avendo intenzione di riscattare il difensore cresciuto nel vivaio.