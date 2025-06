Finisce nel peggiore dei modi il playout di ritorno tra Salernitana e Sampdoria, al 65′ con la Sampdoria in vantaggio per 2-0 dopo aver vinto a Marassi con lo stesso punteggio, la partita è stata sospesa in seguito a lancio di oggetti obbligando Doveri ad una prima sospensione. Poi dopo dieci minuti ha provato a far riprendere la gara ma un nuovo lancio lo ha indotto a porre fine alla gara. C’era amarezza in casa campana per la disputa di questo playout, ritenendo di esser stati penalizzati dalla decisione di far disputare il doppio confronto con i blucerchiati in seguito ai quattro punti inflitti al Brescia.

La gara ha visto la squadra di Evani giocarsela a viso aperto nonostante il vantaggio maturato nei primi 90 minuti. Christensen si oppone alla conclusioni da fuori di Yepes e Meulensteen. Poco dopo Ghidotti salva su Soriano deviando in angolo il suo velenoso sinistro. Decisivo quanto accade tra il 36′ e il 38′, prima viene annullato il gol di Ferrari che avrebbe consentito ai padroni di casa di sbloccare la gara per fallo di mano. Sul capovolgimento di fronte Coda porta in vantaggio i liguri, dopo il check con il Var non viene ritenuto punibile il tocco con il braccio di Meulensteen. Ad inizio ripresa Marino si affida a Tongya per Ghiglione ma poco dopo la Sampdoria chiude i conti con Sibilli.

Il resto racconta molto poco sul piano squisitamente tecnico, i tifosi della Salernitana danno il peggio di loro stessi inducendo il direttore di gara a sospendere la gara. I campani si congedano nel peggior modo dalla serie cadetta, la Sampdoria sarà la 20^ partecipante al prossimo campionato di serie B, ottenendo una salvezza rocambolesca e per certi versi surreale.

Salernitana-Sampdoria 0-2 Sospesa al 65′ per intemperanze

Salernitana (3-4-1-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione (46′ Tongya), Amatucci, Hrustic, Corazza; Soriano (64′ Verde); Raimondi (64′ Simy), Cerri. A disp. Sepe, Gentile, Bronn, Njoh, Rene-Adelaide, Guasone, Jaroszynski, Tello, Girelli. All. Marino.

Sampdoria (3-5-2); Ghidotti; Riccio, Ferrari, Veroli; Venuti, Meulensteen, Yepes, Vieira, Depaoli; Coda, Sibilli. A disp. Chiorra, Curto, Bellemo, Ricci, Akinsanmiro, Oudin, Bereszynski, Malanca, Ioannau, Benedetti, Sekulov, Abiuso, All. Evani.

Arbitro: Doveri di Roma

Reti: 38′ Coda, 49′ Sibilli,

Note: