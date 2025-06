Una delle croci di quest’annata è stata l’ingente presenza di infortuni, muscolari od ossei. Come ben sappiamo, D’Aversa ha dovuto spesso far fronte a una situazione di totale emergenza e ciò ha inficiato sulle prestazioni della squadra, che in alcuni frangenti è stata privata di numerosi calciatori di fondamentale importanza. Ma non sono finiti nel mirino della critica solamente gli infortuni in sé e per sé. A convincere poco sono stati i tempi di recupero: talvolta i malanni muscolari si sono rivelati più complicati del previsto e hanno impegnato maggior tempo per essere smaltiti. Come mai?

Evidentemente è un dubbio che si sono posti anche in società. Il portale calciospezia.it, infatti, afferma che l’Empoli abbia ottenuto il sì di Eduardo Pizzarelli, specializzato nel recupero infortuni, in procinto di lasciare lo Spezia. Il 35enne preparatore atletico di Bagno a Ripoli ha già lavorato per l’Empoli Primavera (dal 2022 al 2024) e vanta una buona esperienza anche a livello di prima squadra (la sua carriera si è prodigata tra Colligiana, Pisa, Real Forte Querceta, Pistoiese, Siena e Brescia). Vedremo se le voci circa un suo ingaggio si riveleranno veritiere e se l’Empoli avrà, tra le sue fila, un nuovo esperto sul recupero degli infortunati.