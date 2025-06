Il reparto avanzato, lo sappiamo, è da rifondare. Uno dei ruoli più strategici, anche per come imposterà la squadra Guido Pagliuca, è quello dei trequartisti offensivi. Proprio per quella posizione si sta definendo l’acquisto del giovane Saporiti, ma ovviamente l’ex Lucchese non sarà l’unico. Si guarda ancora in C, ha chi ha fatto bene anche se la carta di identità ci dice che non è più un giovanissimo. Il nome che interessa è quello di Davide Di Molfetta, classe 1996 di proprietà della Feralpisalò.

Nella passata stagione di C, Di Molfetta ha segnato nove gol ed ha confezionato cinque assist vincenti. Al di la dei numeri (titolare inamovibile dei verdeazzurri), il calciatore nato a Sesto San Giovanni si è sempre ben distinto. Cresciuto nelle giovanili del Milan, Di Molfetta è un trequartista creativo e versatile, capace di agire anche come ala su entrambe le fasce, spesso elogiato per il suo contributo tecnico e la capacità di ricoprire più ruoli offensivi nelle squadre dove è stato impiegato. In carriera ha vestito le maglie di Benevento, Prato, Rimini, Vicenza, Catania e Mantova.

Giocatore di certo interesse, i prossimo giorni ci racconteranno qualcosa in più sull’eventuale trattativa.