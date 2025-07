Szymon Zurkowski non è stato riscattato dall’Empoli e ha fatto ritorno allo Spezia. La novità delle ultime ore, secondo quanto riportato da Città della Spezia, consiste nel fatto che il giocatore ha prolungato di un ulteriore anno il contratto in scadenza con le aquile nel giugno del 2026 spalmando quindi su due anni l’alto stipendio da oltre un milione e mezzo lordo che la società ligure avrebbe dovuto pagargli fino al prossimo anno.

Una stagione molto difficile e sfortunata quella del centrocampista polacco che è stato costretto per molti mesi ai box a causa di problemi fisici, prima per l’infortunio alla caviglia e poi l’operazione al ginocchio. Ovviamente sarà valutato in ritiro dal tecnico D’Angelo e non è da escludere anche una sua permanenza. Nelle scorse settimane alcuni club dalla Polonia avevano mostrato interesse verso il giocatore.