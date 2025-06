Non è stata un’annata fortunata questa per Szymon Zurkowski. Il centrocampista polacco è stato fuori quasi tutta la stagione a causa di problemi fisici, iniziati già nel finale della scorsa quando fu operato alla caviglia, e proseguiti poi in questa con l’infortunio al ginocchio. Cinque presenze con la maglia azzurra per un totale di 101 minuti con l’Empoli che ha deciso che non eserciterà il diritto di riscatto per due milioni e mezzo. Il giocatore farà rientro allo Spezia con il quale ha ancora un anno di contratto ma è destinato a partire nuovamente in quanto non farà parte del nuovo progetto degli aquilotti con D’Angelo ancora alla guida anche a causa dell’alto ingaggio, fuori dai parametri della Serie B.

Si cerca per lui una sistemazione e da quanto viene riportato sul sito Città della Spezia la destinazione potrebbe essere proprio la Polonia, sua terra di origine. Lo Spezia vorrebbe una cessione immediata prima del ritiro e come detto, alcuni club di vertice della Polonia avrebbero già chiesto informazioni sul giocatore con i contatti che stanno procedendo positivamente.

A breve quindi il giocatore dovrebbe lasciare definitivamente l’Italia, con il quale ha vestito, oltre a quella dell’Empoli, anche le maglie di Fiorentina e Spezia.