MILAN 2 EMPOLI 3

MARCATORI: 10′, 19′ Campaniello, 45’+2 Busiello, 48′ Cullotta, 72′ Pisati

MILAN: 1 Pittarella, 2 Nolli, 3 Tartaglia, 4 Cullotta, 5 Vechiu, 6 Arnaboldi, 7 La Mantia, 8 Plazzotta, 9 Zaramella, 10 Pandolfi(88′ Valeri), 11 Grassini (35′ Pisati)

A disposizione: 12 Bianchi, 13 Valeri, 14 Borsani, 15 Mazzeo, 16 Cisse, 17 Ibrahimovic, 18 Angelicchio, 19 Lupo , 20 Pisati

ALL. Giuseppe Renna

EMPOLI: 1 Lastoria, 2 Tavanti, 3 Babalola(51′ Mennini), 4 Baralla, 5 Barbieri(51′ Tognaccini), 6 Antonini, 7 Bagordo(61′ Diousse), 8 Lo Monaco(80′ Gudmundsson), 9 Campaniello(80′ Rovetini), 10 Busiello(61′ Blini), 11 Zanaga

A disposizione: 12 Neri, 13 Mennini, 14 Tognaccini, 15 Pellegrini, 16 Gudmundsson, 17 Diousse, 18 Rovetini, 19 Ezinwa, 20 Blini

ALL. Lorenzo Tonelli

Arbitro: Liberato Maione

Assistenti: Perri, Masciello

Ammoniti: 46′ Pandolfi, 75′ Pisati, 78′ Arnaboldi, 97′ Lastoria, 97′ Tartaglia

Espulsi:

-Non basta la vittoria ai ragazzi di Tonelli per passare il turno dopo la sconfitta all’andata per 1-0. In Under-17 infatti, in caso di pareggio nelle fasi finali, si guarda i punti fatti in stagione regolare e in questo caso il Milan ha fatto 5 punti in più dell’Empoli pur essendo entrambri arrivati secondi nei rispettivi gironi. Che si sia d’accordo o meno con questa regola oggi si deve parlare di ciò che è successo in campo. Al centro sportivo Vismara l’Empoli ha disputato un primo tempo strepitoso rimontando lo svantaggio dell’andata e andando sopra di due gol nel risultato complessivo. La rete che sblocca la partita è di Campaniello su calcio di rigore dopo un tocco di mano di Cullotta sul tentativo di cross dello stesso attaccante azzurro. Per il 9 dell’Empoli arriva 10 minuti più tardi anche la doppietta su un’invenzione di Baralla che taglia il campo con un pallone rasoterra perfetto che Campaniello deve solo stoppare ed appoggiare in rete. Nel finale di primo tempo una magia su punizione di Busiello fa esplodere di gioia gli azzurri. Nel secondo tempo invece non c’è storia: gioca solo il Milan. Mister Renna aveva già provato a dare una scossa alla squadra nel primo tempo sostituendo dopo 35 minuti Grassini per mettere Pisati e questa mossa nella seconda frazione lo ripagherà. Il 20 del Milan infatti sarà probabilmente il migliore in campo nella ripresa, oltre che autore del secondo gol rossonero. Dopo appena 3 minuti della seconda frazione di gioco ci pensa Cullotta di testa su cross di Pisati ad accorciare le distanze. In seguito il Milan avrà diverse occasioni clamorose dove Lastoria si fa trovare pronto. Ma è al rientro dal cooling break che il portiere azzurro commette un’ingenuità e regala palla a La Mantia che non deve fare altro che appoggiarla a Pisati per il 2-3 rossonero. Empoli che dal canto suo crea pochissimo nel secondo tempo, e che forse si è arroccata in difesa un po’ troppo presto. Fatale anche l’infortunio dopo 6 minuti della ripresa di Barbieri. Rimane qualche perplessità su alcuni cambi come quello di Babalola, autore fino a quel punto di una buona gara sulla fascia, e su quelli di Campaniello e Busiello poichè al loro posto sono entrati dei centrocampisti o comunque giocatori dal minore peso offensivo. Tra i migliori in campo degli azzurri sicuramente Campaniello, Baralla, Lo Monaco e Tavanti mentre tra i peggiori Bagordo ( da cui ci si aspettava di più) e Lastoria. Il portiere azzurro, come già detto, è stato più volte decisivo ma è stato anche autore di diverse uscite a vuoto e di alcuni errori gravi coi piedi, tra cui quello del secondo gol del Milan.