L’Empoli comincia a gettare le basi per la nuova stagione di Serie B, e tra i tanti profili seguiti in ottica rinforzi per il futuro, uno dei nomi finiti sul taccuino della dirigenza azzurra è quello di Niccolò Fortini, giovane esterno sinistro classe 2006 che nella stagione appena conclusa si è messo in luce con la maglia della Juve Stabia. Fortini, arrivato a Castellammare di Stabia in prestito dalla Fiorentina, ha rappresentato una delle sorprese più interessanti del campionato cadetto, guadagnandosi spazio e considerazione sotto la guida tecnica di Guido Pagliuca. Proprio Pagliuca, che dalla prossima stagione siederà sulla panchina dell’Empoli, ha spesso parlato in termini molto positivi del ragazzo, valorizzandone le qualità tecniche e il temperamento in campo.

Dopo un inizio più cauto, Fortini si è conquistato la fiducia dell’ambiente gialloblù, chiudendo la stagione con 26 presenze, due gol e quattro assist, ma soprattutto con prestazioni in crescita che hanno confermato le buone aspettative su di lui. Il gol messo a segno contro il Cosenza lo ha reso il primo classe 2006 ad andare a segno in Serie B, un segnale forte in termini di maturità e freddezza. Esterno sinistro di ruolo, con possibilità di agire in diverse zone della fascia, Fortini abbina una buona struttura fisica a dinamismo, capacità di corsa e un piede educato, utile sia in fase di spinta che di rifinitura. Un profilo che si sposa bene con il sistema di gioco proposto da Pagliuca e che potrebbe trovare spazio anche nell’Empoli in fase di rinnovamento e ringiovanimento.

Con la fine del prestito, Fortini farà rientro alla Fiorentina, club che ne detiene il cartellino e che, con ogni probabilità, lo valuterà nella prima parte del ritiro estivo. Tuttavia, in caso di una nuova esperienza lontano da Firenze, l’Empoli potrebbe rappresentare una destinazione ideale per continuare il suo percorso di crescita, ritrovando proprio l’allenatore che meglio ha saputo interpretare le sue caratteristiche.