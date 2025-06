Verosimilmente dovrebbe essere lunedi prossimo, 16 giugno, il giorno in cui verrà ufficializzato Guido Pagliuca come nuovo allenatore dell’Empoli. Nessun problema, nessun intoppo, nessun nuovo club in mezzo tra l’EmpoliFC ed il tecnico cecinese. Espletata la risoluzione contrattuale con la Juve Stabia, necessario per poter andare avanti, si attende adesso soltanto la mera formalità delle firme sul contratto. Un contratto che sarà di durata biennale.

Non ci sono particolari motivi per questo “ritardo”, se non che all’appello manca il ds Gemmi che si è preso qualche giorno di ferie. Lunedi mattina, questo quello che ribadiamo debba essere il giorno, le parti si incontreranno a Monteboro ed andranno ad apporre il nero su bianco. In quella stessa giornata verrà diramato l’annuncio ufficiale da parte del club e, di li a qualche giorno, si dovrebbe consumare anche la presentazione alla stampa.