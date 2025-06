Il destino di Liberato Cacace potrebbe non essere tra le fila azzurre ma nuovamente in Serie A. Nelle ultime ore, come sottolineato da gianlucadimarzio.com, si è infatti registrato l’interesse da parte del Cagliari del nuovo tecnico Pisacane. I sardi sono alla ricerca di un laterale sinistro polivalente che possa sostituire Augello, in procinto di lasciare la maglia rossoblù, e avrebbero messo nel mirino proprio il neozelandese, che a 25 anni è ancora abbastanza giovane ma ha già esperienza nel campionato italiano.

L’Empoli può essere incentivato a vendere, soprattutto perché il contratto di Cacace scade nel 2026 e non sembrano esserci possibilità di rinnovo immediato. Il valore del giocatore è di tre milioni, all’incirca la stessa cifra che è stata pagata nel 2022 per strapparlo ai belgi del Sint-Truiden. Cacace è aperto a una nuova sfida, soprattutto se lasciare Empoli significasse giocare ancora in Serie A.

Ci sarà del tempo per valutare le modalità di trasferimento, ma viste le cifre non eccessive l’affare potrebbe andare in porto.