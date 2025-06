Il procuratore di Luca Marianucci, Mario Giuffredi, ha parlato su Crc dell’operazione conclusa con il Napoli.

“Marianucci viene dal settore giovanile dell’Empoli. È un giocatore che ha avuto dei margini di miglioramento e un’esplosione improvvisa. L’anno scorso ha giocato in Serie C e si è trovato catapultato a giocare in Serie A con l’Empoli. La verità è che chi lo ha scoperto è stato Roberto D’Aversa che ha insistito affinché non fosse ceduto in estate, lo ha tenuto con sé e pian piano lo ha messo dentro. A dicembre e a gennaio Marianucci è diventato titolare. Nel calcio ci vuole coraggio.

Con Marianucci abbiamo ragionato allo stesso identico modo con cui abbiamo ragionato con Di Lorenzo. Noi cerchiamo di avere visione e coraggio e siamo convinti che con il giusto percorso possa diventare un giocatore di grande livello. Marianucci è alto 1,95 ed è un difensore centrale con velocità e tecnicamente molto forte. È un giocatore completo, l’unico difetto è che a volte ha troppa personalità ed eccessiva sicurezza poiché a volte eccede troppo e può commettere degli errori.

Prestito? Discorsi superficiali. Il Napoli lo ha pagato 10 milioni, è il giocatore più giovane della rosa, ha bisogno del tempo e deve avere il suo percorso nel club. Bisogna avere calma e far lavorare i giovani. Quando c’è un allenatore come Antonio Conte e c’è la materia prima dall’altra parte, il giocatore può avere solo dei miglioramenti. Non voglio creare aspettative, ma Marianucci ha tutto le qualità per diventare un giocatore di livello elevato. Affari con il Napoli? Abbiamo davanti tre lunghi mesi di mercato, vediamo quello che succederà. Siamo contenti che Marianucci abbiamo firmato con il Napoli e che possa intraprendere la sua avventura in azzurro. Vedrete che rimarrete tutti sorpresi”.