Ne abbiamo già parlato tanto e ne parleremo sicuramente ancora molto. Sarà sicuramente uno degli argomenti più interessanti di questa estate di calciomercato azzurro, anche perché, in fin dei conti, è il gioiello: è la cessione di punta che verrà effettuata in questa sessione estiva di calciomercato. Naturalmente, parliamo di Jacopo Fazzini.

Sono già diverse le squadre che si sono mosse per chiedere informazioni, pronte a fare un passo concreto verso il talento cresciuto nel vivaio empolese. Alcune di queste le abbiamo già raccontate, sottolineando come anche dall’estero si stiano accendendo i riflettori sul ragazzo. Ma nelle ultime ore si è aggiunta una nuova pretendente tutta italiana: il Como. Il club lariano è noto per le sue ambizioni e per la solidità economica della proprietà. Nella prossima stagione vorrà alzare l’asticella e fare un salto di qualità, e Fazzini rappresenterebbe uno di quei profili ideali da inserire nello scacchiere tecnico di Cesc Fabregas. Il centrocampista empolese, per caratteristiche e prospettiva, si sposerebbe molto bene con il progetto comasco.

La concorrenza, però, resta ampia e agguerrita. Oltre al progetto tecnico, sarà determinante anche la volontà del giocatore e l’esito di un’eventuale asta economica, che l’Empoli FC monitorerà con attenzione. Si parte da una valutazione che potrebbe tranquillamente toccare i 15 milioni di euro. Non a caso, lo scorso gennaio il Napoli si spinse fino a 13 milioni per provare a portarlo in Campania, anche se poi la trattativa non si concretizzò. Ad oggi, resta la Lazio il club in pole position. Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste potrebbe rivelarsi un fattore decisivo, visto che l’ex tecnico azzurro ha sempre espresso grande apprezzamento per le qualità di Fazzini.