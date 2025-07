La dirigenza in azzurra, che sta ultimando la cessione di Anjorin al Torino, sta attendendo di ricevere la cosiddetta “offerta giusta” per Liberato Cacace. Sul terzino neozelandese si sono mosse da tempo il Cagliari e il Pisa, con la Cremonese sullo sfondo. Saranno probabilmente queste squadre i primi interlocutori, anche se potrebbe esserci qualche inserimento repentino dall’estero.

Cacace ha il contratto che scade nel 2026 e ciò rappresenta un ulteriore indizio per la sua partenza, anche se ormai l’Empoli ha ammortizzato i costi relativi al suo acquisto, avvenuto nel gennaio 2022, quando venne prelevato dal Sint-Truiden.

L’Empoli valuta Cacace attorno ai quattro milioni ed è disposto a trattare, ma solo a titolo definitivo. E non solo per motivi economici, ma perché altrimenti dovrebbe procedere prima al prolungamento del contratto. Come detto, il 24enne nativo di Wellington ha le valigie in mano, si aspetta solo che almeno una squadra faccia un’offerta concreta che vada oltre un semplice mandato esplorativo.