Luca Lotti, consulente esterno dell’Empoli ha parlato ieri sera a margine del premio Fair Play Menarini a Firenze.

Come riparte l’Empoli?

“L’Empoli riparte come ha sempre fatto, è una società che è abituata, purtroppo, alcune volte a perdere la massima categoria ma sa rimboccarsi le maniche, che investe sui ragazzi, sui giovani e proverà a valorizzare anche quest’anno una parte del proprio settore giovanile che per fortuna funziona, la finale Under 16 lo dimostra. Il campionato di B sappiamo che è difficilissimo, non esiste nessuna certezza, ci auguriamo che il lavoro, che è quello che ci ha sempre contraddistinto, come società, con il Mister, il Direttore e tutti i ragazzi possa essere il vero ingrediente per fare un ottimo campionato.”

Il passaggio di due ex azzurri, Fazzini e Viti alla Fiorentina…che effetto fa?

“E’ una bella soddisfazione per questi ragazzi che meritano davvero, sia Jacopo sia Mattia saranno dei valori per la Fiorentina. Siamo molto contenti perché provengono dal nostro settore giovanile e avranno la possibilità di mettersi in mostra in un palcoscenico importante come Firenze. Il nostro compito, il Dna dell’Empoli è quello di creare giocatori che poi devono essere in gradi di brillare in altre realtà.”

Quanto è importante la collaborazione tra Empoli e Fiorentina…

“Una cosa è il tifo e il campanile, e in Toscana è normale sia così, e un altro è il rapporto tra le società. La nostra regione ha dato lustro a tante realtà sportive ed è bello che tra club diversi ci siano collaborazioni strategiche come quella tra l’Empoli e la Fiorentina.”